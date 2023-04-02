Новые лица Мажилиса, прежний Премьер-Министр, нужен срочный капитальный ремонт страны - обзор недели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минувшая неделя, завершившая первый весенний месяц 2023 года, подвела важные итоги политической реформы страны. Выборы нового состава Мажилиса Парламента и маслихатов, демократическое право ведущей партии предложить кандидатуру Премьер - Министра страны, программная речь Главы государства, жизнь регионов, спортивные и творческие достижения казахстанцев – об этом в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Новый состав Мажилиса Парламента РК

В начале недели, 28 марта, стали известны окончательные списки депутатов Мажилиса Парламента VIII созыва. Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. По данным Центральной избирательной комиссии РК, всего на выборах проголосовали 6 366 441 человек.

Впервые в истории Казахстана в Мажилис прошли шесть партий из семи. По итогам голосования по партийным спискам на распределение депутатских мандатов были допущены: партия AMANAT с 53,90% голосов, Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,90%, партия Respublica – 8,59%, Народная партия Казахстана – 6,80%. И только партия зеленых «Байтақ», набравшая 2,30% голосов избирателей, не смогла преодолеть 5%-й порог и не прошла в Мажилис.

О том, кто персонально стал депутатом единого территориального общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам, можно прочесть в материале аналитической группы МИА «Казинформ».

Что сказал Президент на совместном заседании палат Парламента

В этот же день Президент Казахстана своим указом назначил время совместного заседания обеих палат Парламента Республики Казахстан VIII созыва. И 29 марта выступил там с большой речью, которая, по сути, стала программой развития страны на ближайшее пятилетие.

В совместном заседании приняли участие 48 депутатов Сената и 98 депутатов Мажилиса, а также руководители и представители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие. Часовое выступление Президента на совместном заседании палат Парламента транслировалось в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях.

«Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома. Копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий. Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения», - сказал Глава государства. ... Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах. Но оставались без должного внимания самые важные, принципиальные вещи: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными».

О первых результатах реформ

По мнению Главы государства, конституционная реформа, которая была проведена в течение прошедшего года, позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.

«Теперь Президент избирается только на один срок продолжительностью семь лет. Пересмотрены полномочия и функции Парламента, усилена роль депутатов. Учрежден Конституционный суд. Кардинальные реформы охватили судебную систему. Новый формат обрела деятельность по защите прав и свобод человека. Существенно расширились возможности для участия граждан в политической жизни страны», - отметил в своем выступлении на первой сессии Парламента восьмого созыва Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о прошедших выборах в Мажилис, Президент отметил, что всем политическим партиям были предоставлены равные права и ни у одной из них не было преимуществ.

«Президент не является членом какой-либо партии, а акимы не возглавляют филиалы партий, в партийных списках не было высокопоставленных государственных деятелей. Все это стало показателем укрепления открытого гражданского общества в Казахстане», - подчеркнул Глава государства.

Обращаясь к новоизбранным депутатам, Касым-Жомарт Токаев сказал простые слова: «В целом, перед всеми депутатами стоит одна задача – каждый день быть на «передовой», принимать решения и нести за них ответственность перед народом. Необходимо выстроить действенные механизмы «обратной связи» с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны».

Также стало известно, что в этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего будут избраны районные акимы по всей стране.

«В результате все институты власти станут работать по-новому», - сказал Президент.

О задачах

Глава государства поручил Правительству продолжить непростой процесс демонополизации экономики, разработать единую комплексную программу поддержки МСБ, а Парламенту принять закон по возврату незаконно выведенных активов.

«Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания Президентом, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу Парламент в ближайшее время принять соответствующий закон», - поручил Президент.

Поддержка села

«В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-бытовых услуг населению. На эти цели будет направлено около 1 триллиона тенге. «Проекты «Ауыл – Ел бесігі» и «Ауыл аманаты» должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий. А партия «Ауыл» будет способствовать более качественному законодательному сопровождению реформ в сельскохозяйственном секторе», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Наукоемкая экономика

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый закон с целью комплексного развития науки и обратил внимание депутатов на этот законопроект.

«Казахстан – член ВТО, поэтому мы должны придерживаться принципов свободной торговли во внешнеэкономических связях. Однако как минимум по тем позициям, где у нас есть реальный потенциал – сырье, кадры и технологии – мы должны быть самообеспечены. Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Следует внедрять научные разработки в производство, поэтому казахстанская экономика должна стать наукоемкой», - отметил Президент.

Цифровизация

«Цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий. Перед нашей страной стоит стратегическая задача – укрепиться в статусе регионального цифрового хаба», - отметил Глава государства.

Кто предложил кандидатуру Премьер-Министра страны

Впервые в истории Казахстана политическую ответственность по выбору главы Правительства взяла на себя одержавшая победу на выборах партия. Ею стала партия AMANAT.

«Эта партия имеет право предложить Главе государства кандидатуру на пост Премьер-Министра и примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», - отметил в своем выступлении в Парламенте Глава государства.

Также, по мнению Президента, в будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в Правительстве и акиматах. В этих целях он предложил политическим партиям сформировать кадровый резерв. Это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Новый - старый Глава Правительства

30 марта 2023 года Президент принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, где рассматривалась кандидатура Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра страны.

Касым Жомарт Токаев отметил, что благодаря принятым оперативным мерам Правительства, был обеспечен рост экономики Казахстана на 3,2 %, своевременно и в полном объеме выполняются социальные обязательства перед гражданами. Президент поставил перед Правительством задачу обеспечить стабильный экономический рост не менее 4 % в год. Правительству и Парламенту предстоит мобилизовать совместные усилия для дальнейшего развития экономики и повышения благосостояния народа.

Далее Президент сообщил, что после обсуждения кандидатуры Премьер-Министра с руководителями фракций партии в Мажилисе в целом было достигнуто общее мнение. В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Казахстан, Глава государства предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра.

В ходе голосования из 97 присутствующих на пленарном заседании депутатов 82 поддержали его кандидатуру, 7 депутатов выступили против, 8 воздержались.

В своем выступлении Нурлан Ауесбаев, член фракции ОСДП, которая выступила против назначения Премьер-Министром Алихана Смаилова, отметил, что «снижение благосостояния нашего народа - это слабая социальная политика Правительства. Конечно, как парламентская оппозиция, мы против этого предложения».

После того, как Мажилис большинством голосов дал согласие на назначение Алихана Смаилова Премьер-Министром РК, Президентом был подписан Указ о назначении главы Правительства Казахстана.

Вновь избранный Алихан Смаилов поблагодарил Президента и коллег за оказанное доверие и обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством.

«Прежде всего, мы реализуем предвыборную программу Главы государства и программу партии АMANAT. Вместе с тем, будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества, наших граждан. В среднесрочном периоде мы должны довести рост нашей экономики до 5 % и до конца текущего года снизить уровень инфляции в два раза – это очень важная задача для нас», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

Регионы страны

Собственные корреспонденты МИА «Казинформ» во всех регионах, кроме ежедневных актуальных новостей, передали итоги выборов председателей областных и районных маслихатов.

Среди тревожных сообщений – информация из Северо-Казахстанской области о расследовании департаментом Комитета национальной безопасности по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ».

В социальных сетях распространяется видеоролик, герои которого заявили о создании так называемого народного совета трудящихся и своей независимости от Казахстана. Видео вызвало негативный резонанс среди жителей и Северо-Казахстанской области, и других регионов страны. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.

Ассамблея народа Казахстана осудила провокацию так называемого народного совета трудящихся в городе Петропавловске, заявив, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством. АНК расценила данные действия как предательство интересов страны, направленное против конституционных устоев, безопасности, единства и стабильности в нашем государстве.

Спорт, музыка, весна

Минувшая неделя порадовала супер победами казахстанских спортсменов. Боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов накануне одержавший блестящую победу в бою на турнире UFC в Лас-Вегасе, вернулся на родину. Президент Казахстана принял и поздравил известного спортсмена с победой. В свою очередь, Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заверил Президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны.

Сенсационным результатом завершился матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Казахстана и Дании. Казахстанские футболисты добыли волевую победу над звездным соперником со счетом 3:2, набрав первые очки в квалификации.

Всеобщая любимица казахстанцев теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал престижного турнира в американском Майами. Первая ракетка страны переиграла пятерых соперниц, доведя свою победную серию до 13 игр подряд. И затем порадовала соотечественников, сделав селфи на фоне казахстанского флага с болельщиками.

Минувшей ночью Елена предприняла попытку завоевать второй титул после победы на недавнем турнире в Индиан-Уэллс. Но в финале турнира серии WTA 1000 Miami Open уступила сопернице чешке Петре Квитовой в двух сетах — 6:7 (14:16), 2:6. Игра длилась один час и 34 минуты.

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-при в Нью-Дели и вернулась в список лидеров данного турнира.

Значимых побед добились и казахстанские музыканты. Бекзат Ракымов стал обладателем премии Гран-при V международного конкурса пианистов в Москве. Церемония награждения прошла на сцене Московского международного дома музыки. Среди участников и лауреатов были молодые пианисты из Казахстана, Китая, России и Южной Кореи в возрасте от 8 до 22 лет. Бекзат выступал в старшей категории.

«Впервые, в этом году мы решили поделить наш главный приз - Гран-при, потому что участники были действительно достойны того, чтобы они помнили себя как победителей этого конкурса. Это участник из Казахстана Бекзат Ракымов и мальчик из Ростова-на-Дону Михаил Кан. Они показали очень хорошие музыкантские качества», - сообщил председатель жюри международного конкурса.

И о погоде. В этом году в Казахстане наступила ранняя весна. И апрель на всей территории страны начнется с солнечной погоды, сообщает «Казгидромет».

«Холодные воздушные массы в дневные часы начнут постепенно прогреваться. Лишь западные, южные и юго-восточные регионы республики будут под влиянием южного циклона с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут обильные дожди с грозами», - говорится в сообщении синоптиков.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы на западе и северо-западе до 13-20 тепла, на севере - до 7-15 тепла, в центре страны - до 10-20 тепла, на востоке - до 0-10 тепла, на юго-востоке - до 5-18 тепла.

Также синоптики дали консультативный прогноз погоды на месяц. Согласно ему, в Казахстане в апреле будут наблюдаться как теплые, ясные дни, так и прохладные, пасмурные.