Новые лесопожарные станции построят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Карагандинской области выделены средства на строительство лесопожарных станций в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах, а также в Актогайском и Кувском хозяйствах по охране лесов и животного мира, передает МИА «Казинформ».

На заседании под председательством акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева подведены итоги прошлого года по предотвращению и ликвидации ЧС и озвучены планы на 2023 год. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие главы областных ведомств, акимы городов и районов.

Как отмечалось, ежегодно выделяются средства на материально-технического оснащение сил гражданской защиты.

«В прошлом году они были направлены на космомониторинг, проведение взрывных работ, погашение финансового лизинга на приобретение 20 единиц различной техники, закупку семи ангаров для хранения техники, пожарно-технического и спасательного оборудования», – рассказал начальник департамента по ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

В регионе продолжается поэтапное создание пожарных постов в отдалённых сёлах. За последние 5 лет открыто 45 постов. Под их защитой находятся 82 населённых пункта, где проживают более 47 тысяч человек.

Обсуждалась также безопасность детей и взрослых в купальный период. В прошлом году утонули 15 человек, из них 6 детей. В большинстве случаев главная причина – купание в необорудованных местах. По мнению Мурата Катпанова, проблему может решить открытие коммунальных пляжей и установка модульных каркасных бассейнов.

Ермаганбет Булекпаев отметил недоработку в этом вопросе управления природных ресурсов и природопользования, акимов городов и районов. Аким области поставил задачу организовать дополнительные оборудованные места для купания.

«Хорошо, что проводите профилактические работы. Но этого мало. Создайте условия для безопасного купания в каждом городе и районе. Это поможет сохранить не одну жизнь. Я жду конкретных решений по всем проблемам», – подчеркнул глава региона.

На заседании был поднят вопрос ЧС на железнодорожном транспорте. О предпринимаемых мерах безопасности отчитался и. о. директора филиала АО «Карагандинское отделение дорог – грузовые перевозки» Кайролла Садвакасов. Для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в распоряжении железнодорожников есть четыре восстановительных и четыре пожарных поезда. Штат укомплектован опытными работниками.

Фото: акимат Карагандинской области