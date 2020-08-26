Новые квартиры взамен аварийного жилья получат 12 семей в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в аварийных и ветхих домах на данный момент проживают 1448 семей. Часть из этих домов – 41 (на 345 квартир) – официально признаны аварийными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас идет завершение строительных работ в доме №22 по улице Некрасова. Подрядчик - АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов», взявшийся за возведение новой пятиэтажки взамен аварийного дома постройки 1863 года, обещает сдать дом в эксплуатацию до конца сентября 2020 года.

Жильцы дома вспоминают, что в своем аварийном доме боялись лобого шороха – еще в 2011 году ЗКОФ АОНЦ «Курылысконсалтинг» провело обследование данного дома и вынесло заключение, что он небезопасен для жизни окружающих: в нем сгнили деревянные балки перекрытия, начал разрушаться фундамент, посыпалась кирпичная кладка и стали буквально по швам трещать и лопаться стены внутри дома. Жительница дома №22 Нурсулу Мазимова рассказывает, что дом был абсолютно лишен благоустройства: туалет – во дворе, воду приходилось привозить домой из колонки в бидонах, а газ приобретать в баллонах на газовых заправках.

В 2018 году этот аварийный дом стал участником проекта государственно-частного партнерства. Акимат города Уральска передал в аренду компании «ЗККСМ» землю на улице Некрасова – 20 соток под домом №22. И в мае 2019 года подрядчик приступил к строительству здесь нового пятиэтажного жилого дома на 55 квартир. 12 квартир из них в частную собственность получат жильцы вышеуказанного аварийного дома.

Заместитель генерального директора АО «ЗККСМ» Юрий Попов отмечает, что у всех жильцов аварийного дома были квартиры малой площади – от 14 квадратных метров. Сейчас каждая семья получит квартиру площадью 42 квадрата. Причем доплачивать за дополнительные метры люди не будут. В этом, по мнению руководства «ЗККСМ», как раз и проявляется социальная ответственность бизнеса.

По данным отдела ЖКХ ПТиАД города Уральска, в аварийных и ветхих домах сейчас живут 1448 семей. Часть из этих домов – 41 (на 345 квартир) – официально признаны аварийными.

Сейчас в очереди на арендное жилье стоят 243 семьи из аварийных домов. Однако ни один из них пока не дождался своей очереди на обновленные квадратные метры. Кроме того, эта возможность избавиться от обветшавшей недвижимости таит в себе подводные камни – арендное жилье, полученное взамен аварийного, не оформляется в частную собственность, а продолжает числиться на балансе государства.

Главный специалист сектора коммунального хозяйства и жилищной инспекции отдела ЖКХ ПТ и АД Алишер Джумагалиев рассказывает, что в 2019-2020 годах в Уральске было снесено 9 аварийных домов по адресам: ул. Ескалиева, № №151, 153, ул. Ружейникова, № 14, пр-т Евразия, №№244, 246, 246/1, ул. Скоробогатова, №№65/1, 65/2, ул. Некрасова, №22. До конца года планируется снос еще двух старых домов – по ул. Айталиева, № 12 и ул. Молодежной, №1. Сейчас фирмы подрядчики – ТОО «СВС Батыс», АО «ЗККСМ», ТОО «ТаскалаТрансГаз» - активно ведут строительство трех многоэтажных домов на месте снесенных: по ул. Скоробогатова, Некрасова и по проспекту Евразия. В 2020 году застройщики – ТОО «Болашак-Т», ТОО «Альтаир», ТОО «КазХолл» и ТОО «СВС Батыс» - приступят к работе по возведению домов по ул. Ружейникова, Ескалиева, Деповская, Мухита.

Сейчас 128 семей временно проживают в квартирах, которые им предоставили местные акиматы (71) и сами застройщики (57). Если строители будут работать по утвержденному графику, то большая часть этих семей переедет в свои новые квартиры до конца 2020 года.





З а последние 5 лет в Уральске, по данным отдела ЖКХ ПТ и АД, по программе государственно-частного партнерства было: снесено - 17 аварийных домов (на 179 квартир), построено - 6 новых домов (по адресам: ул. Деповская, №18; ул. 2-й километр, №20; ул. Гагарина, №1; ул. Курмангазы, №196, №198; ул. Курмангалиева, №3). Получили ключи от новых квартир взамен аварийных - 84 семьи. В настоящий момент идет строительство трех новых домов. Временно переселены из аварийного жилья – 128 семей из снесенных домов.