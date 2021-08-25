Новые критерии для локдаунов введены в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия решила отныне ориентироваться не на число заражений, а на число госпитализаций. Об этом накануне объявила канцлер Ангела Меркель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Русской службы новостей BBC News.

До сих пор в Германии разные ограничения вводились, если число новых заражений за последние семь дней достигало 35, 50 и 100 случаев на 100 тысяч населения.

«Мы решили, что больше не будем вводить тотальные защитные меры, когда число заражений достигает 50, потому что большая часть населения уже привита», - сказала Меркель.

Многие в Германии уже давно призывали отказаться от числа заражений как критерия, поскольку с ростом числа привитых падает число тяжелых случаев и госпитализаций, а цель локдаунов изначально заключалась именно в том, чтобы спасти больницы от перегрузки и людей - от смерти.

В понедельник в Германии было зарегистрировано 3688 новых заражений коронавирусом (в Британии, например, их в тот же день было больше 30 тысяч), а кумулятивный показатель за семь дней на 100 тысяч населения составил 56,4.

В Германии сейчас полностью вакцинированы около 60% населения.