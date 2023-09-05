Новые кадровые назначения произвели в акимате области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу назначены новые руководители двух управлений - предпринимательства и индустриально-инновационного развития, а также координации занятости и социальных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима области Жетысу Бакытнур Бакытулы назначен руководителем областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Бакытнур Бакытулы родился в 1986 году. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Американскую высшую школу бизнеса в Швейцарии, Академию труда и социальных отношений по специальностям «Финансы», «Юриспруденция», магистр международного бизнес-администрирования.

Начал трудовую деятельность ведущим специалистом АО «АТФ Банк». В разные годы работал специалистом высшего уровня квалификации хозяйственного управления при Генеральной прокуратуре РК в Алматы, главным специалистом аппарата прокуратуры, главным специалистом аппарата акима Алматинской области – помощником руководителя аппарата акима области, директором филиала Алматинского регионального партийного центра школы политического менеджмента партии «Нұр Отан», директором по стратегическому развитию бизнеса и партнерства между стран СНГ и Центральной Азии школы бизнеса «Montreux Business School Switzerland», заместителем председателя, председателем правления СПК «Племзавод «Алматы», заместителем директора департамента регионального развития НПП «Атамекен», заместителем председателя правления ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана», директором по производству ТОО «Агрохолдинг «Dinara-Ranch» в Алматы, заместителем акима Карасайского района Алматинской области, заместителем руководителя аппарата акима области Жетысу в Талдыкоргане.

С августа 2023 года был руководителем управления туризма области Жетысу.

Также распоряжением акима области Жетысу Ермек Мизамбаев назначен руководителем областного управления координации занятости и социальных программ.

Ермек Мизамбаев родился в 1990 году. Окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальностям «Основы права и экономики», «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал главным специалистом аппарата акима Ыргайтинского сельского округа Алакольского района Алматинской области.

В разные годы работал главным специалистом аппарата акима Восточно-Казахстанской области, главным специалистом - помощником заместителя акима области, главным инспектором аппарата акима Алматинской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Алматинской области.

С сентября 2022 года был заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ области Жетысу.