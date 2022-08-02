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Новые формы госконтроля за качеством строительства планируют ввести в РК
2 Августа 2022 17:36

Новые формы госконтроля за качеством строительства планируют ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Руслан Баймишев поделился планами ведомства по совершенствованию государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел РК» введены новые формы контроля, предусматривающие меры оперативного реагирования, расследование, а также профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора, по итогам которого в зависимости от их вида составляются итоговые документы (справка, заключение, рекомендации и другие) без возбуждения дела об административном правонарушении в случае наличия нарушения, но с обязательным разъяснением субъекту контроля и надзора порядка его устранения», - написал Руслан Баймишев в своем ответе на депутатский запрос.

В связи с этим, по его словам, в целях приведения в соответствие с Законом, для реализации новых пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ,16 и 17 статьи 129, статьи 136, 137, 144-3 и 144-4 Кодекса, МНЭ ведет разработку проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», предусматривающего применение новых форм контроля по всем отраслям, направленным на совершенствование государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства.

«С учетом изложенного, новые формы контроля и надзора позволят органам государственного архитектурно-строительного контроля обеспечить своевременное инспектирование качества строительства. На сегодняшний день проект Закона находится на согласовании в государственных органах», - добавил вице-министр.


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