Новые элементы сервисной модели полиции внедрят на базе столичного района «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной полиции рассказали о масштабировании сервисной модели полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании Глава государства обозначил приоритеты модернизации органов внутренних дел и переход на сервисную модель обеспечения безопасности. Если говорить о полицейской деятельности, ориентированной на сервис, – это модель, которая позволяет полиции и обществу применять новые методы сотрудничества для решения проблемы преступности, обеспечения безопасности», - отметил на брифинге начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.

Спикер добавил, что оптимизация взаимодействия полиции с населением в контексте сервисной модели базируется прежде всего, на доверии к сотрудникам полиции, принципах партнерства.

«В свете поручений Главы государства, МВД реализуется комплекс мер по повышению статуса участковых инспекторов полиции, внедрению сервисных подходов работы с населением. С июля 2021 года участковый наделен правом вносить от имени полиции физическим и юридическим лицам, представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и требовать их исполнения», - проинформировал Арман Айтмагамбетов.

Было отмечено, что в республике расширены полномочия участковых по наложению административных взысканий за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях, за нарушение запрета употребления табачных изделий, за нарушения административного надзора и создание препятствий для движения транспортных средств.

«Это позволяет участковому больше находиться на своем участке, не отвлекаться от профилактической работы с жителями. Участковыми инспекторами полиции проведена большая работа по реализации новых форматов взаимодействия с населением, переходу к сервисной модели, что создало дополнительные возможности для обеспечения общественной безопасности в столице. Большим подспорьем послужило вовлечение в профилактику КСК, ОСИ и активной общественности, а также создание чатов с жителями, благодаря чему уровень узнаваемости участковых инспекторов полиции значительно вырос», - сказал Арман Айтмагамбетов.

По данным столичного департамента полиции, на сегодняшний день планируется внедрение отдельных элементов Карагандинского пилотного проекта на базе района «Сарыарка», с формированием межведомственной группы при кураторстве представителей акимата и с вовлечением здравоохранения, образования, социальной защиты, прокуратуры, общественного совета столицы.

Направленностью группы будет проведение детального анализа криминогенности, выявление проблем безопасности и масштаба влияния преступности на территорию района, комплексное реагирование на них с вовлечением всех органов власти.

«В свете модернизации органов внутренних дел, сейчас мы четко понимаем, что обеспечение безопасности достигается только при совместной работе полиции, местных исполнительных органов в тесном взаимодействии с населением», - резюмировал Арман Айтмагамбетов.