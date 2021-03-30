Новые дворцы школьников планируют построить в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова ответила на депутатский запрос о приватизации детской музыкальной школы № 2 города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141, в 2017 году была приватизирована ГККП «Детская музыкальная школа №2 имени Р. Глиэра». В настоящее время в школе работают 17 педагогов и обучаются 122 учащихся (до приватизации обучалось 320 учащихся, работало 48 педагогов). Школа не имела отдельного здания, на балансе школы находилось имущество (инструменты). Сегодня школа арендует здание общей площадью 450 кв. м по адресу: улица А. Байтурсынова, 21», - написала Шолпан Каринова в своем ответе .

По ее словам, размер родительской оплаты до приватизации составлял 5 тысяч тенге в месяц, остальные затраты возмещались управлением образования. Сегодня размер оплаты за обучение составляет 18 тысяч тенге в месяц.

«В настоящее время в городе Алматы функционируют 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ с охватом более 23 тысяч детей. Акимат города Алматы продолжает работу по дальнейшему увеличению охвата детей бесплатным дополнительным образованием. Так, в текущем году ведется работа по модернизации действующего Дворца школьников, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства еще двух дворцов школьников в Алатауском и Наурызбайском районах. Кроме того, в планах модернизация зданий всех внешкольных организаций», - заключила вице-министр.