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Новые дороги проложат к мавзолею Арыстан-Баба и колодцу Укаш-ата

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Октября 2022, 02:05
Новые дороги проложат к мавзолею Арыстан-Баба и колодцу Укаш-ата

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До святых мест Туркестанской области в ближайшем будущем проложат новое дорожное полотно. Об этом сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

В этом году доля хороших и дорог среднего состояния в Туркестане достигнет 92%. Об этом рассказал руководитель областных автомобильных дорог Ролан Ибрагимов. По словам чиновника, в 2018 году на момент создания области этот показатель составлял 64 %. Также руководитель управления отметил, что сейчас идет интенсивный ремонт дорог местного значения.

«В следующем году мы планируем отремонтировать все дороги местного значения вокруг Туркестана. Можно сказать, что этот план уже выполнен на 90 %. Мы уделяем большое внимание туризму Туркестанской области. И в целях повышения транзитного состояния области отремонтировали все дороги международного коридора Западная Европа — Западный Китай. В настоящее время, например, жители Шардары, Мактаарала и Жетысая имеют возможность свободно ездить в Туркестан не по республиканской, а по местной дороге. Мы отремонтировали все за один год», — рассказывает руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Ролан Ибрагимов.

В этом году на ремонт дорог области из местного бюджета выделено 53 млрд тенге. Приводятся в порядок трассы ведущие к туристическим объектам Туркестана. Число туристов, посещающих наш солнечный регион, растет с каждым днем, а хорошие дороги украшают город и делают пребывание более приятным.

«У нас ремонтируются все дороги, ведущие к туристическим объектам. Сейчас реконструкцию проходит дорога к мавзолею Арыстан-баба в Отырарском районе. Здесь будет четырехполосная дорога, такая же, как на трассе Западная Европа — Западный Китай. То есть дороги из третьего и второго класса технической квалификации перейдут в первую. Также ремонтируется дорога к Укаш-ата», — говорит руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Ролан Ибрагимов.


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