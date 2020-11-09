Новые дома шести нуждающимся семьям подарили в Жетысайском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Жетысайского района Туркестанской области, посчитавшие своим гражданским долгом сделать доброе дело, подарили жилье шести семьям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

К 30-летнему юбилею ДУМК, в рамках проекта «Ел үлесі - пәтерге» фонда «Зекет», 6 семьям, проживающим в Жетысайском районе, были вручены ключи от новых домов со всеми удобствами. Общая стоимость жилья составила 90 миллионов тенге.

«От имени народа хочу поблагодарить нашу Жамал апа, которая всегда была сердобольной и неравнодушной женщиной, помогающая со своим сыном, известным предпринимателем Бахараддином Аблазимов, нуждающимся людям. Ярким примером их щедрости стала сегодняшняя благотворительность.

Следует отметить особую активность местных жителей. При строительстве каждого дома есть особая заслуга волонтеров и щедрых людей. Они участвовали в возведении жилья от момента закладки фундамента до окончания строительства. Каждый житель района внес свой вклад в обеспечение жильем нуждающихся граждан. В дальнейшем, предоставляя бесплатно земельные участки для строительства такого жилья, мы создадим необходимые условия для нуждающихся», - сказал аким района Жамантай Бейсенбаев.

Одинокая многодетная мать Жаудир Тореханова, которая вот уже 16 лет нуждается в собственном жилье, искренне поблагодарила от имени новоселов всех неравнодушных людей. Кроме того, главный имам центральной мечети Жетысайского района Жорабай Дулатбаев отметил, что одним из основных организаторов и инициаторов этого благого дела является Бекзат Сыздыков.



