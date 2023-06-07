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Новые дома будут строить для сельчан в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Июня 2023, 06:39
Новые дома будут строить для сельчан в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Акимам районов Костанайской области поручено строить не менее 15 жилых домов в год для работников, а акимам трех конкретных районов - не менее 30 домов в год. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства, градостроительства и архитектуры Берик Танжариков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Танжарикова, для улучшения жилищных условий жителей сельских населенных пунктов, в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» разработана программа субсидирования затрат работодателей по строительству арендных домов в сельской местности. Согласно условиям программы, субсидирование 50% затрат работодателя на строительство жилого дома на селе, общей площадью 75-100 кв.м, стоимостью 100 тысяч тенге за один квадрат жилья.

«Жилища будут предоставляться работникам с которыми заключены договора на 5-летний срок. По истечении срока работодатель вправе реализовать жилище работнику без учета суммы выплаченной субсидии. В настоящее время имеется пул потенциальных работодателей - это 42 организации, желающих принять участие в данном направлении. В свою очередь, хотелось бы напомнить, что в текущем году акимам районов было поручено принять меры по ежегодному строительству не менее 15 жилых домов в год в сельской местности для работников, а акимам Костанайского, Федоровского и Узункольского районов - не менее 30 домов в год», - отметил Б. Танжариков.

Акимам регионов рекомендовано активизировать работу в данном направлении.


Костанайская область   Строительство   Жилье   Регионы Казахстана   Костанай  
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