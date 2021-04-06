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    15:26, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Новые бордюры меняют на новые - на жалобы алматинцев ответили в акимате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмущены заменой «новых» бордюров на новые по одной из улиц города. В акимате разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места, где производился демонтаж бордюров, опубликовано в Instagram.

    «Много мест в Алматы, где бордюров вообще нет, и акимат говорит, что не заложили в проект, а здесь новые меняют на новые. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Мамыр-4, ул. Мустай Карима», - говорится в посте .

    В пресс-службе управления городской мобильности города ответили, что по ул. Мустай Карима в мкр.Мамыр-4 планируется средний ремонт дорожного покрытия.

    «На указанном участке произведен демонтаж опустившихся бордюров ниже проектной отметки, для подготовки основания с обратной установкой тех же бордюров с учетом частичной замены. К замене бордюров подлежат пришедшие в негодность и потерявшие эстетический вид», - ответили в управлении.


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