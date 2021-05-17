Новые автобусы запустят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Российские автобусы КАВЗ-4270 будут в скором времени ездить по дорогам Тараза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На базе ТОО «АулиеатаТрансПасс» проходит двухнедельный тест-драйв автобус холдинга «Группа ГАЗ» из города Кургана Российской Федерации. Об этом говорилось на встрече акима города Ержана Жылкыбаева с руководителями предприятий общественного транспорта.

В пресс-службе акима региона отмечают, что длина автобуса составляет 10,3 метра, вместимость 90 человек, у автотранспорта низкий порог, к тому же он оснащен пандусом, работает на сжиженном газе. В зависимости от сборки, цена автобуса составляет 53-55,5 миллиона тенге.

На совещании обсуждены вопросы, связанные с обновлением автобусного парка, переводом автобусов на газовое топливо, повышением служебной дисциплины водителей и кондукторов, улучшением качества обслуживания пассажиров. Все эти вопросы по-прежнему остаются актуальными. Глава областного центра Ержан Жуматович дал ряд конкретных поручений директору ТОО «АулиеатаТрансПасс» Рашиду Пирманову.

По сообщению отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, на сегодня в городском общественном транспорте установлено 319 стационарных валидаторов, имеется также 390 мобильных терминалов. По 34 городским маршрутам ежедневно курсируют 270-280 автобусов.

С 4 мая этого года утвержден новый тариф на перевозки пассажиров. Оплата за проезд по электронной проездной карте для всех пассажиров будет 85 тенге, для учащихся школ – 40 тенге.