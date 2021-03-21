Новые автобусы вышли на маршруты в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проверил, как работает общественный транспорт нового типа. Глава региона стал пассажиром нового автобуса и оценил работу установленного в нем современного GPS-устройства для отслеживания маршрута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Туркестане на городские маршруты сегодня выехали новые автобусы. 20 автомобилей марки SAZ LЕ-60 закупило ТОО «ТехПрофАвто» у Самаркандского автомобильного завода по специальному заказу. В ближайшие дни автобусный парк пополнится еще 30 автобусами. Новый комфортабельный общественный транспорт повысит качество повседневной жизни горожан. Отметим, каждый автобус рассчитан на 25 пассажиров и оборудован пандусом, вентиляторами, электронной системой оплаты проезда и тремя камерами видеонаблюдения.

На сегодняшний день в Туркестане около 300 единиц общественного транспорта перевозят пассажиров по 21 регулярному маршруту.

Также на дороги областного центра выехали новые такси, оформленные в едином стиле - 20 комфортабельных автомобилей казахстанского производства. Они обеспечат безопасность передвижения населения за счет увеличения количества легальных автоперевозчиков, готовы к качественному обслуживанию под брендом Уassytaxi.