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    20:00, 20 Март 2021 | GMT +6

    Новые автобусы вышли на маршруты в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проверил, как работает общественный транспорт нового типа. Глава региона стал пассажиром нового автобуса и оценил работу установленного в нем современного GPS-устройства для отслеживания маршрута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В Туркестане на городские маршруты сегодня выехали новые автобусы. 20 автомобилей марки SAZ LЕ-60 закупило ТОО «ТехПрофАвто» у Самаркандского автомобильного завода по специальному заказу. В ближайшие дни автобусный парк пополнится еще 30 автобусами. Новый комфортабельный общественный транспорт повысит качество повседневной жизни горожан. Отметим, каждый автобус рассчитан на 25 пассажиров и оборудован пандусом, вентиляторами, электронной системой оплаты проезда и тремя камерами видеонаблюдения.

    На сегодняшний день в Туркестане около 300 единиц общественного транспорта перевозят пассажиров по 21 регулярному маршруту.

    Также на дороги областного центра выехали новые такси, оформленные в едином стиле - 20 комфортабельных автомобилей казахстанского производства. Они обеспечат безопасность передвижения населения за счет увеличения количества легальных автоперевозчиков, готовы к качественному обслуживанию под брендом Уassytaxi.


    Теги:
    Туркестанская область Транспорт
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