Новые автобусы выходят на маршрут №59 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После технического оснащения на дороги Алматы будут выпущены 14 новых автобусов на маршрут №59, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«На сегодня акиматом города взят курс на улучшение экологической обстановки. В этом направлении ведутся работы по увеличению количества экологически чистого транспорта в городе, улучшение состояния атмосферы воздушного бассейна, обеспечение благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья населения, уменьшение загруженности автобусов и увеличение пассажирооборота», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Напомним, 105 новых экологичных автобусов Golden Dragon на газовом топливе пополнили парк общественного транспорта Алматы. В ближайшее время ожидается поставка еще 45 авто.