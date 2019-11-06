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Новые автобусы начали курсировать по популярному маршруту в Алматы
6 Ноября 2019 10:20
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по многочисленным просьбам на 32-м маршруте обновлен парк на 100%. 22 плановые единицы будут курсировать по маршруту, и еще две — в резерве, передает корреспондент МИА «Казинформ.
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Маршрут обновлен за счет прибывших новых 30 автобусов марки Zhontong. После государственной регистрации и установки оборудования «Онай», автобусы готовы к работе.
Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок.
Автобусы работают на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 для маломобильных пассажиров.
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