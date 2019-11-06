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Новые автобусы начали курсировать по популярному маршруту в Алматы

6 Ноября 2019 10:20
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Новые автобусы начали курсировать по популярному маршруту в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по многочисленным просьбам на​ 32-м маршруте обновлен​ парк​ на 100%. 22 плановые единицы будут курсировать по маршруту, и еще две — в резерве, передает корреспондент МИА «Казинформ.

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Маршрут обновлен​ за счет прибывших новых ​30 автобусов марки Zhontong. После государственной ​регистрации и установки оборудования «Онай», автобусы готовы к работе.

Все машины низкопольные, большой вместимости и​ специально разработаны для городских пассажирских перевозок.

Автобусы работают на​ сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудованы кондиционерами и​ видеонаблюдением. Вместимость​ — 104​ человека, 22​ сидячих места и​ 3​ для маломобильных пассажиров.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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