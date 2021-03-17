Новые автобусы на газе пополнили автопарк Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 37 новых автобусов на газе пополнили коммунальный автопарк Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Планомерное обновление и перевод на экологически чистое топливо коммунального и общественного транспорта ведется в соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Главная цель - улучшение экологии города и повышение качества пассажирских перевозок.

Часть из новой партии автобусов планируется запустить на 34-й маршрут, который жители просили обновить и усилить.

На сегодня автобусы проходят техническую проверку и оформление документации. Планируется запустить их на линию 20 марта 2021 года.

Новые 12-метровые автобусы вместимостью 90 человек оборудованы тремя дверями, на одной из которых выдвижная платформа для маломобильных граждан. Автобусы оснащены автоматическими системами видеонаблюдения, подсчета пассажиропотока и датчиками контроля за усталостью водителя.

Напомним, с учетом прибывших подвижных единиц на маршруты города будут выходить 389 автобусов на газовом топливе. Ранее сообщалось, что около 400 экоавтобусов планируют закупить автопарки Алматы.