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Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру

Автор:  
Зифа Хабирова
20 Июня 2023, 16:15
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Маслихате Астаны рассмотрели бюджетные заявки внесенных администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год, передает МИА «Казинформ».

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит из местного бюджета 46 миллиардов тенге. Такую сумму озвучил руководитель Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Жансултан Сапарбаев, он подчеркнул, что предварительно на поддержание реализуемых проектов нужно 16,7 миллиардов тенге.

«По третьей программе – 8 миллиардов это по 9объектам. Здесь хочется остановиться на одном очень важном объекте. Строительство по улице Бейсековой на данном участке нужно построить теплотрассу в две линии, они будут запитаны от ТЭЦ-3. Это очень стратегический объект, просим его поддержать. Плюс есть еще улица Рыскулова, и у нас вышел новый проект, сегодня как раз конкурс состоялся. Это улицы за Хан Шатыром, грубо говоря между Мухамдханова и Сыганак в будущем она должна пробить к ним выезд. Он выйдет сразу на Домалак Ана. Там стоят две школы в следующем году, в этом году хотим начать с инженерных сетей», - сказал Сапарбаев на заседании Маслихата Астаны.

Спикер отметил, что Управлению необходимо 450 миллионов тенге на автоматизированную систему, которая будет взвешивать большегрузы при въезде в город.

«В данном лоте хотим впервые в нашем управлении установить автоматизированную систему, которая будет взвешивать автотранспорт. Сейчас у нас в городе большая проблема есть с тяжелым транспортом, грузовыми машинами, чтобы их взвешивать. Реально бывают случаи, когда он якобы 10 тонн весит, а по факту все 20. Соответственно от этого асфальт тоже портится. По плану хотим внедрить на выезде с индустриального парка в сторону Кошкарбаева, этот участок дороги постоянно «убивают». В этом году мы проектируем капитальный ремонт карагандинской трассы, и там же хотим заложить в проект данную систему. Для местного бюджета это будет лишний доход», - добавил он.

По программе субсидирования пассажирских перевозок Управление просит 5 миллиардов тенге.

Жансултан Сапарбаев также сообщил, что планируется строительство 57 светофорных, на которые необходимо порядка 750 миллионов тенге.

Кроме того, Управление планирует приобрести новые автобуса на 2,4 миллиарда тенге.


Астана   Транспорт   Маслихат   Бюджет  
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