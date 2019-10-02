Новые автобусы будут на маршруте №12 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 автобусов большой вместимости будет выведено на маршрут № 12, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая партия новых автобусов марки Zhongtong закуплена ТОО «Алматыэлектротранс». В ближайшие дни, после госрегистрации и подготовки, автобусы в тестовом режиме выедут по маршруту № 12.

Как сообщили в компании-перевозчике, городские автобусы разработаны специально для городских пассажирских перевозок. Кроме большой вместимости, их отличает низкопольная конструкция. Автобус работает на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудован кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 для маломобильных пассажиров.

«Алматыэлектротранс» также намерен обновить автобусы на маршруте № 92, связывающим аэропорт с городскими микрорайонами.

«Главная задача, поставленная акимом Алматы Б. Сагинтаевым – планомерное повышение качества оказываемых услуг и сокращение интервала движения», — отметили в компании-перевозчике.

Отметим, в Алматы также появился новый автобусный маршрут №105, который начал курсировать от ЦОНа Алатауского района до ТЭЦ-2.