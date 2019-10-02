-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:37
-
-
-
-
вчера 21:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новые автобусы будут на маршруте №12 в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 автобусов большой вместимости будет выведено на маршрут № 12, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первая партия новых автобусов марки Zhongtong закуплена ТОО «Алматыэлектротранс». В ближайшие дни, после госрегистрации и подготовки, автобусы в тестовом режиме выедут по маршруту № 12.
Как сообщили в компании-перевозчике, городские автобусы разработаны специально для городских пассажирских перевозок. Кроме большой вместимости, их отличает низкопольная конструкция. Автобус работает на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудован кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 для маломобильных пассажиров.
«Алматыэлектротранс» также намерен обновить автобусы на маршруте № 92, связывающим аэропорт с городскими микрорайонами.
«Главная задача, поставленная акимом Алматы Б. Сагинтаевым – планомерное повышение качества оказываемых услуг и сокращение интервала движения», — отметили в компании-перевозчике.
Отметим, в Алматы также появился новый автобусный маршрут №105, который начал курсировать от ЦОНа Алатауского района до ТЭЦ-2.
- Сотрудников полиции и управления по делам обороны Алматы подозревают в мошенничестве
- Умирзак Шукеев вручил службе скорой помощи ключи от 32 автомашин
- Воспитатель подняла руку на мальчика в детсаду, из которого едва не похитили ребенка в Алматы
- Новый автобусный маршрут появился в Алматы
- IT-рынок в Казахстане идет в гору: растут услуги компьютерного программирования
- Свыше 11 млн пассажиров обслужены в аэропортах РК за январь-август
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана