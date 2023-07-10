Новые авиамаршруты, сотрудничество с Китаем, форум по безопасности: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ: Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о запуске новых рейсов в Пакистан и Саудовскую Аравию, улучшенной позиции Казахстана в глобальном индексе мира, о совместном строительстве третьей железнодорожной ветки между Казахстаном и Китаем. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Modern Diplomacy:Центральноазиатский форум по безопасности и сотрудничеству направлен на укрепление отношений в Азии

Ведущее европейское СМИ Modern Diplomacy, которое публикует политические комментарии, аналитические материалы, интервью и специальные репортажи, опубликовало 5 июля статью заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко о предстоящем Центральноазиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, который пройдет в Астане 13-14 июля.

«Центральная Азия, крупный регион с населением почти в 80 миллионов человек, находится на перепутье, окруженный значительными возможностями, а также рисками. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономики пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – вырастут в среднем как минимум на 5,2% в 2023 году и на 5,4% в 2024 году. Такая траектория существует уже два десятилетия, что, несомненно, является хорошей новостью. За последние 20 лет ВВП стран Центральной Азии вырос более чем в семь раз при среднем показателе в 6,2%, что быстрее, чем в большинстве развивающихся стран, и более чем в два раза быстрее, чем в мире в целом», - пишет Василенко.

Ожидается, что форум изучит быстрорастущую Азию и углубится в такие темы, как глобальная и региональная политика, экономика, человеческий капитал, изменение климата, цифровая трансформация и управление. В нем примут участие ведущие международные и казахстанские эксперты, а также представители правительств и бизнеса примерно из 30 стран.

Global Times: Китай и Казахстан завершат технико-экономическое обоснование новой железнодорожной линии на границе, инициатива «Один пояс, один путь» способствует развитию инфраструктуры: высокопоставленный представитель Казахстана

Китайский портал Global Times сообщил о том, что министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что в июле текущего года Казахстан планирует завершить технико-экономическое обоснование строительства 270-километровой железнодорожной ветки от Бахты ​​до Аягоза.

«Далее Казахстан совместно с китайской стороной определит точки железнодорожного сообщения на казахстанско-китайской границе», — сказал министр Global Times во время своего визита на инвестиционный форум в Пекине 6 июля текущего года.

Фото: предоставлено Посольством Казахстана в Китае

Китай и Казахстан наращивают совместное сотрудничество по строительству новых транспортных средств на основе того, что уже было достигнуто. В совместном заявлении, опубликованном в мае, упоминалось, что «обе стороны договорились развивать транспортное сотрудничество для стабилизации цепочек производства и поставок, активно изучать возможность строительства третьей трансграничной железной дороги и рассматривать возможность создания дополнительных железнодорожных портов. В настоящее время Казахстан и Китай строят третью железнодорожную ветку. Ожидается, что ее строительство будет завершено к 2025 году»,- говорится в статье.

Кроме того, издание отмечает, что Марат Карабаев дал высокую оценку плодотворному сотрудничеству Казахстана и Китая в рамках совместного строительства ОПОП («Один пояс, один путь»), основным направлением которого является развитие транспортной и транзитной инфраструктуры.

«Строительство железнодорожной линии Бахты-Аягоз вместе с открытием третьего погранперехода позволит разгрузить пограничные железнодорожные станции Достык и Алтынколь, а также увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем дополнительно на 20 млн тонн», — сказал Карабаев.

Dawn: Деловые круги Пакистана приветствуют прямое воздушное сообщение с Казахстаном

Пакистанский Dawn сообщили о том, что Федерация торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) и другие деловые органы приветствовали открытие в субботу прямого авиасообщения между Пакистаном и Казахстаном, отметив, что это будет способствовать укреплению двустороннего экономического сотрудничества.

«Это окажется полезным для налаживания взаимной деловой и экономической интеграции с Казахстаном и другими государствами Центральной Азии», — отметил президент FPPCI Ирфан Икбал Малик в беседе с Dawn.

Он сказал, что два рейса в неделю из Алматы, промышленного центра Казахстана, в Лахор помогут повысить экономическую активность.

Президенты торговых палат из разных городов согласились, что прямое авиасообщение является полезным событием и поможет улучшить экономические отношения между двумя странами.

Президент Торговой палаты Карачи (KCCI) Мохаммад Тарик Юсаф сказал, что деловое сообщество Карачи ожидает, что этот шаг окажет положительное влияние на торговые отношения с Казахстаном и Центральной Азией.

Arab news: Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» открывает продажу билетов на новые рейсы в Джидду

Arab news сообщил о том, что казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» запускает продажу билетов на новые рейсы в Джидду, портовый город Саудовской Аравии. Прямое авиасообщение Алматы - Джидда стартует 1 октября текущего года. Первые рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.

«Саудовская Аравия обладает богатым и разнообразным культурным наследием, которое будет интересно не только для паломников-мусульман в священные города Мекку и Медину, но и для туристов, желающих посетить культурные, исторические и природные объекты на берегу Красного моря. … Мы также ожидаем, что туристы из Саудовской Аравии познакомятся с природными красотами Казахстана», — цитирует вице-президента по маркетингу и продажам авиакомпании «Эйр Астана» Адель Даулетбек Arab news.

Авиакомпания заявила, что стоимость билета эконом-класса в обе стороны начинается от $734. В статье также отмечается, что Саудовская Аравия стремится стать глобальным туристическим направлением к концу этого десятилетия, в соответствии со своими целями, изложенными в Vision 2030.

Eureporter: Казахстан поднялся на 21 позицию до 76 места в рейтинге Global Peace Index 2023

Eureporter сообщил о том, что согласно отчету, опубликованному Институтом экономики и мира (IEP) за июнь 2023 года, Казахстан занял 76-е место в Глобальном индексе мира (GPI), поднявшись на 21 позицию.

Фото: eureporter.co

«Заняв третье место среди всех стран Евразийского региона, Казахстан продемонстрировал наиболее значительное улучшение общего миролюбия, показатель которого увеличился на 4,2%. В общем рейтинге страна заняла место после Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), опередив Ямайку. Исландия заняла первое место из 163 стран», — говорится в статье.

Казахстан зафиксировал улучшение как в области милитаризации, так и в области охраны и безопасности, при этом пять показателей также увеличились, в том числе самый большой показатель в области демонстраций с применением насилия, (рост на 50%). В этом году в Казахстане без изменений остались 15 из 23 показателей GPI; ухудшились только три показателя: количество заключенных, политическая нестабильность и военные расходы в процентах от ВВП.

Anadolu agency: Президент Узбекистана ратифицировал соглашение о границе с Казахстаном

Фото: Anadolu agency

Турецкий Anadolu agency сообщил о том, что 3 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации соглашения о демаркации границы, которое было подписано с Казахстаном 22 декабря 2022 года. Соглашение было ратифицировано Казахстаном в марте.

По соглашению протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2356 километров (1464 мили).

The Guardian: Восхождение Елены Рыбакиной к известности благодаря теннисной мечте Казахстана

The Guardian опубликовали статью о профессиональном пути казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Когда пять лет назад Елена Рыбакина заканчивала школу, она оказалась на перепутье. Рыбакина сделала успешную юношескую карьеру, благодаря которой она достигла 3-го места в мире, но ей все еще предстояло решить, броситься ли она в «мясорубку» профессионального тенниса или принять одно из бесчисленных предложений о стипендиях, которые она получала от университетов разных штатов США.

Фото: Javier García/Shutterstock

Несмотря на свою юношескую родословную, Рыбакина не получала финансовой поддержки от своей родной страны — России, а у ее родителей не было средств для финансирования непомерно дорогого образа жизни начинающей профессиональной теннисистки. Ее старшие, естественно, были настроены на наименее рискованный вариант.

«Конечно, мои родители, как и любой другой родитель, волновались, смогу ли я добиться успеха (как профессионал) — тогда никогда не знаешь, случится ли травма. И они хотели, чтобы у меня была хорошая школа», — цитирует теннисистку The Guardian.

Примерно в то же время, когда проходили эти обсуждения, Рыбакина получила предложение от Казахстанской федерации тенниса (KTF) о финансировании, тренировочных базах, поддержке и деньгах в обмен на представление страны и федерации. Находясь в размышлениях, Рыбакина и ее родители прибыли в Казахстан, где они встретились с президентом федерации Булатом Утемуратовым. Достигнутое ими соглашение станет решающим моментом на ее пути к тому, чтобы стать чемпионкой Уимблдона.

«Думаю, в тот момент все сошлось. Казахстанская федерация искала игроков, а я искала помощи. Так что мы нашли друг друга в идеальный момент, и именно так я начала свою профессиональную карьеру, я бы сказала», — поделилась Рыбакина.

За последние 16 лет подобно Рыбакиной, так начинали свою карьеру многочисленные теннисистки. KTF взяла за правило привлекать игроков иностранного происхождения, в основном из соседней России, для представления центральноазиатской страны в обмен на финансовую поддержку и финансовую безопасность.