Новые амбулатории появятся в селах Аккольского района Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в селах Кына, Урюпинке и Новорыбинке Аккольского района планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева с населением района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Отчетную встречу с населением и прием граждан по личным вопросам провел аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в селе Новорыбинка Аккольского района.

Говоря об итогах социально-экономического развития, глава региона отметил, что по итогам первого квартала 2023 года основные отрасли экономики области сохраняют положительную динамику, по многим показателям обеспечен рост.

В течение последних трех лет Акмолинская область находится на лидирующих позициях в стране по исполнению основных индикаторов. По итогам развития Аккольского района отмечена средняя динамика, не исполнены три индикатора – инвестиции в основной капитал, ввод в эксплуатацию жилых домов и уменьшение объёма строительных работ. Аким области поручил достигнуть исполнение целевых индикаторов.

Одними из главных вопросов, волнующих сельчан, стали качества проведенного ремонта дороги в селе Новорыбинка и необходимость ремонта дорожного полотна к строящемуся лечебно-оздоровительному центру для медицинских работников ТОО «Сенім».

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Кулакова, данные вопросы взяты на контроль и будут решены в ближайшее время.

В этом году, как отметил глава региона, запланировано проведение текущего ремонта автомобильных дорог в селах Кенес, Новорыбинка, на участке дороги «Урюпинка-Ерофеевка», средний ремонт дорог в городе Акколе, селе Енбек, участка дороги по направлению «Акколь-Азат-Кайнар» и «Новый Колутон – Азат – Минское». Выделены средства на разработку ПСД по объекту «Средний ремонт подъездной дороги к селу Домбыралы Кенесского сельского округа», капитальный ремонт дороги по улице Иманова в городе Акколе.

«Потенциал Аккольского района высокий. Решим вопрос с медицинским пунктом и со скорой помощью. По аптеке вопрос также будет решен силами районного акимата», - ответил Ермек Маржикпаев на просьбы сельчан.

Так, из областного бюджета предусмотрен 31 млн тенге на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания центральной районной больницы, планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций в селах Кына, Урюпинка и в селе Новорыбинка в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Земельные участки под их строительство уже определены.

Фото пресс-службы акимата Акмолинской области

«Я постоянно посещаю наши села, знаю проблемы жителей, но одномоментно все вопросы решить невозможно, поэтому мы поэтапно к ним подходим. Думаю, сельчане с пониманием отнесутся к этим вопросам», - отметил аким.

Глава области призвал местный бизнес не оставаться в стороне, активнее проявлять участие в социальных и инфраструктурных проектах для развития села.

«Уважаемые аккольцы, в вашем районе имеется ряд вопросов, которые волнуют население, это водоснабжение, ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и социально-трудовая сфера. К сожалению, также есть проблемы практически во всех районах и городах нашей области с использованием земли и паев, в решении которых заинтересованы все стороны. Вопросы находятся на постоянном контроле, мы их знаем и поэтапно решаем. Работа будет продолжаться», - добавил Ермек Маржикпаев.

Также глава региона провел прием граждан по личным вопросам.

Фото пресс-службы акимата Акмолинской области



