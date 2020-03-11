Новые акимы назначены в двух районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили новых акимов Айыртауского и Жамбылского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима области сообщили, что кандидатуры уже представили общественности.

Акимом Жамбылского района стал Марат Ескендиров, до настоящего времени занимавший должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

М. Ескендирову 53 года. Он родился в селе Кривощеково Сергеевского района (ныне – Шал акына). Имеет два высших образования. В 1991 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства», в 1997-м - Кустанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1983 году рабочим РСХО им. Ибраева Сергеевского района. Работал старшим контролером-ревизором, начальником отдела управления госфинконтроля по Костанайской области, начальником отдела, заместителем председателя, председателем налогового комитета по Костанайской, Павлодарской областям, председателем налогового комитета по Северо-Казахстанской области, в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей.

С 2018 по сентябрь 2019 года работал заместителем акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области по оперативным вопросам, экономике и финансам.

Акимом Айыртауского района стал 30-летний Дархан Амрин.

Родился в городе Сергеевка. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальностям «бакалавр экономики и бизнеса», «бакалавр сельского хозяйства», Агротехнический университет им. С. Сейфуллина – по специальности «магистр экономических наук».

В послужном списке Д. Амрина работа экспертом в Департаменте юридической работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникации РК, главным специалистом в Департаменте экономического развития АО «НК «КазАвтоЖол». С 2014 года работал в аппарате акима Северо-Казахстанской области. С октября 2017 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области по вопросам контроля и исполнения поручений.