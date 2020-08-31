Новую тепломагистраль построят в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше полным ходом идёт строительство тепловых сетей. Трубы тянут от ТЭЦ до микрорайона «Конырат». Протяжённость тепловой магистрали - 17 км. На сегодняшний день работы выполнены на 30%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

В ходе рабочей поездки в Балхаш аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил, как идёт строительство теплосетей и ряда других объектов. Возможность осуществить реализацию этих проектов появилась благодаря программе «Дорожная карта занятости».

«В этом году приняли решение построить тепломагистраль. Город получил новые объёмы строительных работ. Это один из ярких примеров реализации ДКЗ. По этой программе здесь было создано 123 рабочих места. Половина - через Центр занятости. С деньгами проблем нет, нам нужно качество», - потребовал от подрядчика Женис Касымбек.

По плану новую теплосеть построить должны к концу нынешнего года. Работы по подключению к домам начнутся в 2021-м. Сейчас действующая центральная котельная в «Конырате» готова почти на 100 процентов. Все необходимые ремонтные работы были проведены, сообщили в пресс-службе.

Помимо строительства теплосетей, в городе на частные инвестиции восстанавливают заброшенное общежитие. Здание пустовало с 90-х годов.

В скором времени здесь будут проживать 30 многодетных семей, которые стояли в очереди на получение жилья. Для них специально сделали перепланировку.

В городе приводят в порядок и центральный парк. Долгое время он был в запущенном состоянии. У жителей появится новое место для прогулок и отдыха. Помимо благоустройства и озеленения, там установят баскетбольное и футбольное поля, воркаут-площадку. Парк будут украшать малые архитектурные формы.

Посетил аким области и новый Кризисный центр для женщин «Шанырак». Его открыл в рамках программы «Рухани жаңғыру» корпоративный фонд «Коунрад». В нём будут размещаться женщины, страдающие от бытового насилия. Здесь можно не только получить кров в трудной жизненной ситуации, но и помощь юристов, психологов, медицинских и социальных работников.

«Миссия центра - повышение качества жизни женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных и малообеспеченных семей, укрепление экономической самостоятельности и личной мотивации женщин для их выхода из сложной ситуации. Здесь окажут максимальную помощь вплоть до получения каких-то профессиональных навыков. Например, будут организованы мастер-классы на основе договоров с ателье, парикмахерскими и кулинариями города. Всё это для того, чтобы женщины, не имеющие работу, смогли самостоятельно зарабатывать», - сказал директор ТОО «Сары Казна» Павел Семенченко.

«Важным делом занимаетесь. К сожалению, у нас в области есть проблемы с бытовым насилием. Такие реабилитационные центры нужны: в трудной ситуации некуда людям обращаться. Необходимо всем акимам городов выделять деньги на соцпрограммы, на функционирование таких организаций», - поручил Женис Касымбек.