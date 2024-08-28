Новую ставку налога на рекламу на LED-экранах утвердили в Алматы

Повышение ставки налога на рекламу на LED-экранах увеличит поступления в бюджет Алматы на более 670 млн тенге в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев в ходе сессии маслихата города, изменения коснулись ежемесячной платы за размещение рекламы на объекты в виде LED-экранов. Ранее, согласно ставке Налогового кодекса, ежемесячная плата за размещение рекламы составляла – 20 МРП (73 840 тенге), теперь же в соответствии с решением маслихата ежемесячная плата по объектам, размещенным на улицах, отнесенных к категории «А» будет составлять – 40 МРП (147 680 тенге).

- Повышение размеров базовых ежемесячных ставок платы обусловлено тем, что Алматы является крупнейшим мегаполисом страны и обладает большим количеством потенциальных потребителей рекламы, размещенной на открытом пространстве, - сказал он.

Кроме того, он отметил, что объекты предполагают дополнительные нагрузки на электроэнергию, земельные участки, а также создают визуальный шум, соответственно данные издержки должны быть компенсированы увеличением ставок платы.

- На территории города размещено 825 LED-экранов, из них 728 размещаются на улицах, отнесенных к категории «А». При этом, на одном LED-экране ежемесячно размещаются от 10 до 15 рекламодателей. Изменение ставки позволит увеличить ежемесячное пополнение местного бюджета на 55,9 млн тенге в месяц, - подчеркнул Нурлан Буранбаев.

По его словам, предприниматели города были уведомлены об изменениях еще в феврале этого года. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Кроме того, дается переходный период, новые ставки вступят в силу в ноябре.