Новую специальную школу для детей с особыми потребностями строят в Астане

По его словам, сегодня в целях систематизации работы утвержден программный документ — городская концепция инклюзивной политики, которая позволяет создавать инклюзивную среду практически во всех сферах жизнеобеспечения.

— Бюджет города остается социально ориентирован, который направлен на социальную защиту, образование, здравоохранение и иные направления поддержки. Направляется 60% бюджета. В текущем году финансирование мер реабилитации и инклюзии увеличено на 12%, — сообщил Касымбек.

Вместе с тем, обеспечивается полный объем медицинских и реабилитационных услуг. Параллельно реализуются меры содействия занятости: трудоустройство, обучение, участие в государственных программах и предоставление грантов.

С начала года мерами занятости охвачены порядка 300 человек, включая 65 человек по программе «Бастау Бизнес».

— Сформирована система оказания специальных социальных услуг. Функционируют семь государственных учреждений и восемь организаций неправительственного сектора, обеспечивающих поддержку в различных форматах. Общий охват составляет 7 183 человека, — отметил аким города.

Также особое внимание уделяется развитию инклюзивного образования.