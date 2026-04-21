РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Новую специальную школу для детей с особыми потребностями строят в Астане

    Аким Астаны Женис Касымбек на заседании Правительства рассказал о принимаемых мерах по формированию инклюзивной городской среды и комплексной социальной поддержки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    новая школа
    Фото: Kazinform

    По его словам, сегодня в целях систематизации работы утвержден программный документ — городская концепция инклюзивной политики, которая позволяет создавать инклюзивную среду практически во всех сферах жизнеобеспечения.

    — Бюджет города остается социально ориентирован, который направлен на социальную защиту, образование, здравоохранение и иные направления поддержки. Направляется 60% бюджета. В текущем году финансирование мер реабилитации и инклюзии увеличено на 12%, — сообщил Касымбек.

    Вместе с тем, обеспечивается полный объем медицинских и реабилитационных услуг. Параллельно реализуются меры содействия занятости: трудоустройство, обучение, участие в государственных программах и предоставление грантов.
    С начала года мерами занятости охвачены порядка 300 человек, включая 65 человек по программе «Бастау Бизнес».

    — Сформирована система оказания специальных социальных услуг. Функционируют семь государственных учреждений и восемь организаций неправительственного сектора, обеспечивающих поддержку в различных форматах. Общий охват составляет 7 183 человека, — отметил аким города.

    Также особое внимание уделяется развитию инклюзивного образования.

    — В городе действуют 24 специализированных организаций, а также ведется строительство новой специальной школы на 800 мест, это обеспечит 100%-ный охват детей специализированной поддержкой, — добавил Касымбек.

    Теги:
    Дети Женис Касымбек Образование Лица с инвалидностью Строительство школа
    Данира Искакова
    Автор
