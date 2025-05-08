Новую современную школу на 600 мест строят в Петропавловске

Строительство ведётся в рамках национальной программы «Комфортная школа», инициированной Главой государства.

Микрорайон Береке в последние годы активно застраивается. Здесь построен и введен в эксплуатацию ряд социально значимых объектов: специализированная школа, детский сад и спортивный комплекс. Появление новой школы станет продолжением комплексного подхода к развитию района, сделав его ещё более удобным и привлекательным для семей с детьми.

Строительством школы занимается местное ТОО «Единство». На сегодня завершены важнейшие этапы: проведена облицовка фасада, залиты полы, смонтированы внутренние и наружные инженерные сети. Новая школа будет соответствовать всем современным образовательным стандартам. В здании появятся учебные кабинеты по естественным наукам - физике, химии, биологии, информатике, а также STEM-лаборатория, классы робототехники, мастерские для практических занятий. Просторные спортивные залы и интерактивные панели в классах создадут комфортную среду для обучения и всестороннего развития школьников.

В рамках национальной программы в Северо-Казахстанской области возводятся две школы на 600 мест - в микрорайонах Береке и Орман. Вторая уже распахнула свои двери - с ноября 2024 года в ней обучаются более 450 учеников. Она укомплектована всей необходимой мебелью, компьютерной техникой и интерактивным оборудованием.

Завершить строительство школы в микрорайоне Береке планируют в июле текущего года. Её открытие станет важным вкладом в повышение качества образования, укрепление статуса Петропавловска как города с развитой и современной социальной инфраструктурой.