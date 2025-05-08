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    12:51, 08 Май 2025 | GMT +5

    Новую современную школу на 600 мест строят в Петропавловске

    В СКО продолжается реализация масштабных проектов по развитию социальной инфраструктуры. Одним из ключевых объектов станет новая комфортная школа в микрорайоне Береке в Петропавловске, рассчитанная на 600 мест. Об этом передает агентство Kazinform.

    Новую современную школу на 600 мест строят в Петропавловске
    Фото: акимат СКО

    Строительство ведётся в рамках национальной программы «Комфортная школа», инициированной Главой государства.

    Микрорайон Береке в последние годы активно застраивается. Здесь построен и введен в эксплуатацию ряд социально значимых объектов: специализированная школа, детский сад и спортивный комплекс. Появление новой школы станет продолжением комплексного подхода к развитию района, сделав его ещё более удобным и привлекательным для семей с детьми.

    Строительством школы занимается местное ТОО «Единство». На сегодня завершены важнейшие этапы: проведена облицовка фасада, залиты полы, смонтированы внутренние и наружные инженерные сети. Новая школа будет соответствовать всем современным образовательным стандартам. В здании появятся учебные кабинеты по естественным наукам - физике, химии, биологии, информатике, а также STEM-лаборатория, классы робототехники, мастерские для практических занятий. Просторные спортивные залы и интерактивные панели в классах создадут комфортную среду для обучения и всестороннего развития школьников.

    В рамках национальной программы в Северо-Казахстанской области возводятся две школы на 600 мест - в микрорайонах Береке и Орман. Вторая уже распахнула свои двери - с ноября 2024 года в ней обучаются более 450 учеников. Она укомплектована всей необходимой мебелью, компьютерной техникой и интерактивным оборудованием.

    Завершить строительство школы в микрорайоне Береке планируют в июле текущего года. Её открытие станет важным вкладом в повышение качества образования, укрепление статуса Петропавловска как города с развитой и современной социальной инфраструктурой.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Образование Строительство школа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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