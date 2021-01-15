Новую систему госпланирования планируют одобрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 января планируется одобрить принципиально новую Систему государственного планирования, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ближайшем заседании Высшего совета по реформам 29 января планируется одобрить принципиально новую Систему государственного планирования, актуализированный Национальный план развития страны до 2025 года, а также новую концепцию государственного управления», - сообщил Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия первой сессии Парламента седьмого созыва.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента Казахстана VII созыва.