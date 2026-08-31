Новую школу в селе Атыгай Павлодарской области построили при поддержке KAZ Minerals

Школу в Атыгае открыли 36 лет назад. Все это время она размещалась в здании бывшего детского сада. Места внутри немного, поэтому уроки проходили в две смены, передает агентство Kazinform.

Новый учебный год дети начнут уже в современной школе. Здание рассчитано на 120 ученических мест и занимает больше 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри светло и просторно: оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, STEM-лаборатория, появилось пространство для занятий спортом и творчеством.

Фото: KAZ Minerals

— Старая школа была неприспособленной — раньше там был детский сад, и нам не хватало кабинетов. Теперь у нас есть лаборатория, учебные классы, большая столовая и просторный спортзал. В кабинетах установлены компьютеры и интерактивные панели, — рассказала заместитель директора школы Куралай Каспакова.

Фото: KAZ Minerals

Для нее, как для учителя химии и биологии, особенно важно, что теперь у школьников есть все необходимое для практических занятий.

— В старой школе мы не могли полноценно проводить лабораторные работы. В основном использовали виртуальные лаборатории и показывали опыты на экране. Теперь дети смогут сами проводить эксперименты, для этого есть оборудование и реактивы, — отметила педагог.

Изменения оценили и сами школьники. Пятикласснице Ирине Щетининой больше всего в новой школе понравился большой спортивный зал.

— Школа очень красивая, и здесь много места, — поделилась девочка.

С нового учебного года при школе откроют секции борьбы, настольного тенниса, хореографии, шахмат, домбры и вокала.

— Наши дети должны получать качественное образование независимо от места проживания — как в ауле, так и в городе. И я очень рад, что мы смогли сдержать обещание перед жителями Атыгая, — сказал на церемонии открытия школы глава региона Асаин Байханов.

Фото: KAZ Minerals

Особую благодарность он выразил спонсору проекта — компании KAZ Minerals Bozshakol, выделившей на строительство новой школы 1,48 млрд теңге.

— Для KAZ Minerals очень важно поддерживать проекты в регионе, где мы работаем. Мы хотим, чтобы наши инвестиции направлялись в действительно значимые сферы — прежде всего образование и здравоохранение, — отметил директор KAZ Minerals Bozshakol Джонатан Рао.

По его словам, социальные проекты компания реализует исходя из потребностей региона. Недавно при поддержке KAZ Minerals в Экибастузе провели реконструкцию железнодорожного вокзала. А уже 1 сентября 127 детей сядут за парты новой школы в Атыгае.