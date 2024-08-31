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    11:39, 31 Август 2024 | GMT +6

    Новую школу вместо аварийной построили в СКО

    школа, СКО
    Фото: instagram.com/sko_akimdik

    В Северо-Казахстанской области открылась новая школа в селе Драгомировке. Учебное заведение построили взамен аварийного, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы акимата области, Гауез Нурмухамбетов поздравил детей, их родителей и учителей с радостным событием.

    Здание школы возвели за год. Сельским детям и учителям создали комфортные условия для обучения. Аким области ознакомился с оснащением школы и посетил учебные кабинеты.

    — Глава государства всегда подчеркивает важность создания всех условий детям для обучения. Надо отметить, из Фонда поддержки инфраструктуры образования были выделены средства на строительство школы. В области ежегодно растет сумма финансирования сферы образования. В Петропавловске завершается строительство специальной школы, двух школ по нацпроекту «Комфортная школа» в микрорайонах Орман и Береке. Начнется возведение еще двух школ в микрорайонах Жас Өркен и Копай, — сообщили в пресс-службе.

    Завершается строительство детского сада в микрорайоне Береке. Еще один возводят в новом микрорайоне Бірлік. Запланировано строительство детского сада в Жас Өркене.

    школа, столовая, СКО
    Фото: instagram.com/sko_akimdik
    аким, школа, СКО
    Фото: instagram.com/sko_akimdik

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Детсады Регионы Казахстана Регионы Акимат Строительство школа
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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