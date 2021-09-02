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Новую школу с госязыком обучения открыли в районе Костанайской области

2 Сентября 2021 05:20
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Новую школу с госязыком обучения открыли в районе Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новую школу на 320 мест открыли в Карасуском районе Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил в своём аккаунте в Instagram глава региона Архимед Мухамбетов.

«Сегодня принял участие в торжественном открытии общеобразовательной школы на 320 мест с государственным языком обучения в селе Карасу Карасуского района. В школе созданы комфортные и безопасные условия для качественного образовательного процесса: кабинеты, оснащенные интерактивным оборудованием, удобные мастерские, библиотека с читальным залом, современный спортивный зал. Есть все необходимое для инклюзивного обучения: пандус, установлены широкие двери, оборудованы санузлы»,- сообщил аким.

Строительство новой школы, к слову, обошлось местному бюджету в 1,2 млрд тенге. Ещё одна школа на 130 мест откроется в ближайшее время в селе Тобол. По информации Архимеда Мухамбетова, в ближайшие несколько лет в регионе откроется 13 новых школ на 7 640 мест, в том числе в следующем году – 7 школ.

Всего же в этом году в школах Костанайской области обучаются 100 тысяч школьников, из которых 12 тысяч - первоклассники.


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#Костанайская область   #Образование   #Акимат   #Строительство  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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