Новую школу построят взамен пострадавшей при ЧС в Байзакском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительные работы в пострадавшем при ЧС Байзакском районе идут полным ходом, полностью восстановлено 127 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По поручению Правительства для обследования и восстановления объектов местными исполнительными органами сформировано пять рабочих групп, в состав которых вошли работники управления строительства, КазНИИССА, проектных организаций и сотрудники ЧС. Рабочие группы провели обследование и составили дефектные ведомости. Всего в результате ЧП пострадали 176 объектов недвижимости. Из них 159 - жилые дома, 12 - коммерческие объекты, четыре - социальные учреждения, а также транспортная инфраструктура - двухкилометровая дорога. По 48 объектам выданы заключения.

«Взрывами значительный ущерб был нанесен 35 жилым домам и 12 коммерческим зданиям. Сегодня 12 подрядных организаций активно работают на восстановительных работах. Всего задействовано 22 единицы техники и около 200 рабочих. 124 жилым домам были нанесены незначительные разрушения, частично разбиты стекла и двери, повреждена внутренняя отделка. Их восстановление полностью завершено», - сказал глава региона.

Бердибек Сапарбаев рассказал, что один из четырех пострадавших социальных объектов в селе Жибек Жолы находится в сейсмоопасном состоянии. На месте средней школы №5 будет возведено новое учебное заведение на 150 мест. Уже определен земельный участок, разработана проектно-сметная документация на строительство, получена государственная экспертиза. Новое здание будет введено в эксплуатацию в январе 2022 года.

«На ремонт наиболее пострадавших объектов из резерва Правительства РК выделено 1,2 миллиарда тенге. В частности, на строительство жилого дома в селе Кайнар - 11,4 млн тенге, на ремонт еще 19 домов в этом же селе, а также 12 домов в селе Жибек Жолы и четырех домов в селе Ушбулак выделено порядка 250 млн тенге. На строительство новой школы в селе Жибек жолы выделено 729 млн тенге, на реконструкцию поврежденной дороги будет выделено более 35 млн тенге. А на строительство коммерческих объектов будет затрачено 170 млн тенге», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Также за счет средств, поступивших от спонсоров в Фонд «Байзак-Сеним», будут восстановлены поврежденные хозпостройки и дорога.

Глава региона заверил, что все восстановительные работы будут завершены до 30 октября. Однако в селе Кайнар, ближайшем к зоне взрыва, где должно быть отремонтировано 19 домов, работы по восстановлению нескольких домов начались недавно. Отвечая на резонные опасения в том, что подрядчики не успеют закончить до конца октября, глава региона сказал, что на днях ознакомился со строительными работами в селе Кайнар.

«В связи с чрезвычайной ситуацией было создано пять рабочих групп. В их числе отраслевые специалисты, эксперты, сотрудники исследовательского института. Они провели обследование объектов перед их восстановлением, проанализировали сейсмическую обстановку. Всё это заняло время, и итоговые документы этих домов были подготовлены поздно. Однако в настоящее время строительные работы идут полным ходом. До конца октября все дома будут сданы в эксплуатацию, в том числе и эти два - три дома. Правда и то, что в ноябре похолодает. Поэтому мы должны дать жилье сельчанам, жившим до этого в палатках», - сказал Бердибек Сапарбаев.

По поводу сомнений в том, что средства, выделенные на восстановление поврежденных объектов, в полном объеме дойдут до цели, глава региона ответил, что такого не будет. Все работы будут оплачены. Утверждены сметы на каждый дом, выяснено, какой ущерб нанесен. «Ни одна строительная компания не останется без средств», - сказал глава региона.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

Местные власти заверили, что не оставят без помощи ни одного пострадавшего от взрывов жителя Байзакского района.

Сейчас в Байзакском районе идут восстановительные работы. Для обследования и восстановления объектов, пострадавших во время ЧС в Байзакском районе, сформировано семь рабочих групп.