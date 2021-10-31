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    19:46, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новую школу построят в микрорайоне «Кунгей» в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне «Кунгей» Караганды построят новую школу. Об этом сообщил аким города Ермаганбет Булекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До сегодняшнего дня жители микрорайона «Кунгей» не раз обращались к власти города по облагораживанию их жилого массива. Они просили решить проблему с водопроводом, электричеством и дорогами на их улицах. На сегодняшний день встал вопрос о дефиците объектов образования. Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев сообщил жителям, что уже в следующем году начнут строительство школы.

    «Сейчас ее проектирует управление строительства. Мы планируем начать постройку уже в следующем году, школа будет рассчитана на 600 мест. При этом мы еще будем строить школу и в микрорайоне Таугуль», - сообщил аким города.

    Также градоначальник местным жителям рассказал о газификации микрорайона. Данный вопрос тоже стоит остро, так как в данном жилом массиве практически все дома частные, и отапливаются печью.

    «Газ в Кунгее по планам появится в 2025 году. Есть проект. Сейчас газификации идет поэтапно и все зависит от финансирования. Но у нас стоит задача довести газ до Кунгея как можно быстрее», - добавил Ермаганбет Булекпаев.

    Также акиму задали вопрос о благоустройстве микрорайона Кунгей – в частности, о строительстве тротуарных дорожек.

    «Да, мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Там не только дорожки, но и дороги надо делать. В этом году мы нашли средства для ремонта одной дороги, он уже завершен. В планах на следующий год сделать, как минимум, еще одну дорогу. Также будем что-то решать и с пешеходными дорожками. Это проблема и мы ее признаем, но тут вопрос в финансировании», - ответил аким.


    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Карагандинская область Общество Газификация
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