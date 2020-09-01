Новую школу построили в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Новый учебный год школа-гимназия эстетического направления в городе Уральске начинает в новом просторном здании, построенном в рамках социальных проектов компании-недропользователя КПО б.в. Этот проект в 2019 году акимат ЗКО определил в качестве приоритетного для Уральска, чтобы таким образом решить проблему с трехсменным обучением детей в школах областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В свое новое здание средняя общеобразовательная школа-гимназия эстетического направления переехала накануне нового учебного года. Учиться в гимназии будут 850 ребят, из них в первый класс пришли более 140 детей.

В церемонии открытия школы приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев и генеральный директор КПО б.в. Эдвин Блом.

Следует отметить, что 27 лет гимназия эстетического направления располагалась в тесном, старом здании детского сада в центре Уральска. Высокий уровень профессионализма педагогов школы, качественное образование и особая атмосфера творчества всегда привлекали к ней родителей и детей. Поэтому много лет гимназия работала в нештатном режиме – здесь обучались 558 детей в 22 класс-комплектах, и из-за переполненности классов учениками педагоги работали в ней в три смены. В 2019 году акимат области принял решение включить строительство здания для гимназии эстетического направления в ряд приоритетных проектов, реализуемых за счет социальных инвестиций компании КПО б.в. На строительство школы КПО б.в. выделила 1,7 млрд тенге. И уже во второй половине 2019 года строительство закипело. Подрядчик ТОО «СКФ Наурыз» возвел здание новой школы практически за год.

«В области проводится капитальный ремонт 30 образовательных учреждений, строятся шесть новых школ. Строительство 4 школ финансируется государством, еще двух - частными инвесторами. Хочу поблагодарить руководство КПО б.в. и коллектив компании «СКФ Наурыз», которые реализовали проект строительства школы. Поздравляю учителей и учеников с Днем знаний и желаю всем успехов», – сказал аким области.

Директору СОШ ГЭН Алие Каиржановой вручили символический золотой ключ от новой школы. И она провела экскурсию по новым кабинетам гимназии. Сейчас в школе приступят к обучению 850 детей, сформированы 36 класс-комплектов. Из них 389 детей будут учиться в 25 дежурных классах – в стенах новой школы. Остальные дети приступят к обучению в онлайн-формате. Также появилась возможность открыть в гимназии классы с казахским языком обучения. В школе работают 77 педагогов, из них 53% - учителя высшей категории.

«В школе-гимназии будет внедрена образовательная система «СТЭМ», что является нововведением в сфере образования. Другими словами, особое внимание будет уделено повышению функциональной грамотности учащихся и практическому применению знаний», - отметила руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова.