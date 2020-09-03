Новую школу построили в Улытауском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В селе Бетбулак Улытауского района 1 сентября введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 80 мест. Её построили вместо аварийной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старое здание Алгабасской школы №14 было возведено в 1974 году, но к настоящему времени обветшало.

Здание новой двухэтажной школы состоит из двух блоков. Новое учебное заведение имеет современную материально-техническую базу. В нём 17 учебных кабинетов, лингафонно-мультимедийные классы, мастерские, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет.

В новой школе будут учиться 77 детей в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.