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Новую школу построили в Улытауском районе Карагандинской области

3 Сентября 2020 12:18
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Новую школу построили в Улытауском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В селе Бетбулак Улытауского района 1 сентября введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 80 мест. Её построили вместо аварийной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Старое здание Алгабасской школы №14 было возведено в 1974 году, но к настоящему времени обветшало.

Здание новой двухэтажной школы состоит из двух блоков. Новое учебное заведение имеет современную материально-техническую базу. В нём 17 учебных кабинетов, лингафонно-мультимедийные классы, мастерские, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет.

В новой школе будут учиться 77 детей в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.


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#Карагандинская область   #Образование   #Строительство   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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