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Новую школу построили в Улытауском районе Карагандинской области
3 Сентября 2020 12:18
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В селе Бетбулак Улытауского района 1 сентября введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 80 мест. Её построили вместо аварийной, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Старое здание Алгабасской школы №14 было возведено в 1974 году, но к настоящему времени обветшало.
Здание новой двухэтажной школы состоит из двух блоков. Новое учебное заведение имеет современную материально-техническую базу. В нём 17 учебных кабинетов, лингафонно-мультимедийные классы, мастерские, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет.
В новой школе будут учиться 77 детей в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
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