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Новую школу открыли в Целиноградском районе Акмолинской области

27 Января 2022 22:03
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Новую школу открыли в Целиноградском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Тонкерис Целиноградского района Акмолинской области с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось открытие новой модульной школы. Это первая школа в республике, которая сдана в эксплуатацию за четыре месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, учебный комплекс на 110 учащихся представляет собой двухэтажное модульное здание из металлических конструкций.

Новая школа общей площадью 1585 кв.м. Открытая сельская школа соответствует всем современным требованиям.

«В новой школе имеется 14 учебных кабинетов. В каждом учебном классе установлены интерактивные панели. Кабинет химии-биологии новой модификации укомплектован самым современным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности. Помимо специализированных учебных классов модульная школа оборудована спортивным залом, столовой, медицинским кабинетом. Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и всем необходимым для школы инвентарем. Столовая, медицинский кабинет отвечают всем современным требованиям. Кабинет музыки полностью оборудован музыкальными инструментами. При этом проект соответствует всем требованиям пожарной, экологической и санитарной безопасности», - поделились в ведомстве.

Рядом со школой установлены детская и спортивная площадки.

Нужно отметить, что это первая школа в республике, которая сдана в эксплуатацию за четыре месяца.

Напомним, ранее сообщалось об открытии школы на 80 мест в селе Раздольное Целиноградского района Акмолинской области.


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#Акмолинская область   #Образование   #Строительство   #Регионы  
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Автор:

Оксана Матасова

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