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Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске

2 Сентября 2021 02:00
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Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открылась новая школа на 900 мест. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На своей странице в социальной сети глава региона написал , что школа расположена в строящемся микрорайоне «Орталық». По словам акима области, в этом же микрорайоне построят детский сад, дворец спорта, многоэтажные дома и парк.

«Новое учебное заведение по улице Уалиханова разгрузит три школы микрорайона и создаст комфортные условия детям и учителям. Это четвертая школа, построенная в области за последние годы. Спрос на новые школы есть, ведь в области с каждым годом растет контингент учащихся. В этом году в школу пошли 75 тысяч детей, это на три тысячи больше, чем в 2020-м году», - написал К.Аксакалов.

Аким области сообщил, что начнется строительство двух сельских школ. В Петропавловске появится школа на 1200 мест и коррекционная школа-интернат для особых детей. Всего в рамках комплексного плана в ближайшие годы планируется строительство 16 новых школ.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Акимат   #Строительство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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