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Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев

1 Марта 2022 12:07
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Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал новую программу политических реформ, о которой объявит 16 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«16 марта я предложу новую программу политических реформ. Сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи мы должны сохранить роль нашей партии в качестве главной политической силы. Это очень важная задача. Другими словами, организация должна всегда оставаться истинной народной партией, защищающей интересы страны», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном съезде партии.

Напомним, Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».




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#Президент Казахстана   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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