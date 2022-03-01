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Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев
1 Марта 2022 12:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал новую программу политических реформ, о которой объявит 16 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«16 марта я предложу новую программу политических реформ. Сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи мы должны сохранить роль нашей партии в качестве главной политической силы. Это очень важная задача. Другими словами, организация должна всегда оставаться истинной народной партией, защищающей интересы страны», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном съезде партии.
Напомним, Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».
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