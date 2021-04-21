Новую поликлинику строят в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше построят новую поликлинику, которая будет обслуживать до 20 тысяч жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старое здание планируют переделать в детский сад.

В рамках проекта государственно-частного партнёрства начато строительство новой поликлиники в городе Балхаш. По принципу «шаговой доступности» медучреждение появится в микрорайоне Злихи Сабитовой.

Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Доктора будут обслуживать более 20 тысяч человек.





В строительство объекта вложат около 400 млн тенге частных инвестиций. Создадут 100 рабочих мест.

В планах застройщика сдать поликлинику в текущем году и приурочить это к празднованию 30-летия независимости Республики Казахстан.

С вводом в эксплуатацию объекта здание действующей пока поликлиники №2 хотят переоборудовать под дошкольное учреждение. Посещать новый детский сад смогут 210 юных балхашцев.