28 Мая 2022 18:32

Новую насосно-фильтровальную станцию частично сдадут до конца года в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насосно-фильтровальная станция строится с 2021 года с целью обеспечить питьевой водой будущие районы застроек в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Нур-Султана Алтая Кульгинова в Instagram.

«С учётом ежегодного роста населения растёт нагрузка на инженерные сети. Для того чтобы обеспечить питьевой водой будущие районы застроек и увеличить нынешнюю мощность, с прошлого года приступили к строительству насосно-фильтровальной станции (НФС-3)», - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Во время объезда города аким ознакомился с ходом строительства НФС-3.

«Объект частично введём в эксплуатацию уже к концу этого года, а с 2023 г. увеличим мощность работы новой НФС-3. К примеру, если сейчас в сутки мы потребляем 300 тыс. кубометров в сутки, то мощность НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров в сутки», - отметил Алтай Кульгинов.

Кроме того, для охвата теплом будущие районы застроек возобновлено строительство ТЭЦ-3, ведется проектирование 3-х локальных газовых котельных. Также осуществляется проектирование канализационных очистных сооружений (КОС-2), проектирование и реконструкция подстанций «Арай», «Жулдыз» и др.

«Немаловажный вопрос – газификация. Полностью обеспечили доступом для подключения домов к газу два района – Алматы и Сарыарка. Для этого построили более 680 км газораспределительных сетей. Приступили к строительству подводящего газопровода в районах Байконыр и Есиль», - написал аким столицы.



