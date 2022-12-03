Новую набережную длиной три километра построят в Актобе

3 Декабря 2022, 09:57

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе планируется обустроить новую набережную протяженностью три километра у реки Илек. Об этом стало известно в ходе форума урбанистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области Ералы Тугжанова набережная будет построена на территории у реки Илек от Заречного до Кирпичного моста.

«Планируем строительство набережной от Заречного до Кирпичного моста длиной три километра, которая может стать отдушиной Актобе, там должно быть место отдыха горожан и центр привлечения туризма. В Актау после строительства новой набережной развитие туризма выросло в 29 раз, это внутренний туризм. Над этим мы будем думать, группа работает», - сказал аким.

Проект сложный, требующий финансирования, добавил аким.

Также власти региона работают над улучшением экологии города. Для улучшения состояния атмосферного воздуха достигнута договоренность с АО «Казхром» по модернизации печей АЗФ и полной утилизации выбросов от ферросплавного производства.

«Мы договорились с АО «Казхром» - компания вложит 85 млрд тенге в экологические проекты. Это модернизация печей в цехах №1, №2 в соответствии с международными стандартами. Во-вторых, планируется довести утилизацию ферросплавного газа до 100 процентов в срок до 2025 года. Это чистота города. Решение этих вопросов даст дополнительный источник энергии для АО «Казхром» до 100 МВт», - сказал Е.Тугжанов в ходе форума.

В целях улучшения вопросов безопасности в городе планируется увеличить количество видеокамер, которые будут ставить в первую очередь вокруг социальных объектов.

«У нас должен быть безопасный город. Мама, сидя на кухне, должна быть спокойна за ребенка, который играет во дворе на площадке, у нас должны быть безопасными подъезды, квартиры. В следующем году в Актобе планируется установка 2 тысячи видеокамер общественной безопасности и аппаратно-программных комплексов на 94 участках города. Со следующего года мы в первую очередь охватим школы, социальные объекты, пешеходные переходы. Мы должны минимизировать риски ДТП и количество несчастных случаев», - добавил Е.Тугжанов.