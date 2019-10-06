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Новую молочную ферму запустили в СКО
6 Октября 2019 00:44
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ввели в эксплуатацию современную молочную ферму, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акима области, ферму запустило КТ «Мамбетов и К» в небольшом селе Менкесер Мамлютского района.
Оснащена ферма современным европейским оборудованием. Создано 35 постоянных рабочих мест.
В этом году в регионе запустят 4 современных молочных комплекса. Это позволит увеличить объем производства молока на 11 тысяч тонн. В прошлом году построили 4 фермы. На следующий год запланировали строительство 10 молочных ферм.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Сельское хозяйство,
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