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Новую молочную ферму запустили в СКО

6 Октября 2019 00:44
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Новую молочную ферму запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ввели в эксплуатацию современную молочную ферму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима области, ферму запустило КТ «Мамбетов и К» в небольшом селе Менкесер Мамлютского района.

Оснащена ферма современным европейским оборудованием. Создано 35 постоянных рабочих мест.

В этом году в регионе запустят 4 современных молочных комплекса. Это позволит увеличить объем производства молока на 11 тысяч тонн. В прошлом году построили 4 фермы. На следующий год запланировали строительство 10 молочных ферм.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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