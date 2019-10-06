Новую молочную ферму запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ввели в эксплуатацию современную молочную ферму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, ферму запустило КТ «Мамбетов и К» в небольшом селе Менкесер Мамлютского района.

Оснащена ферма современным европейским оборудованием. Создано 35 постоянных рабочих мест.

В этом году в регионе запустят 4 современных молочных комплекса. Это позволит увеличить объем производства молока на 11 тысяч тонн. В прошлом году построили 4 фермы. На следующий год запланировали строительство 10 молочных ферм.