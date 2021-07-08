Новую мечеть строят в Шемонаихе

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Шемонаихе начали строительство мечети. Инициатором строительства и главным меценатом стал шемонаихинский предприниматель Ержан Дакиев. К реализации проекта присоединились и другие местные бизнесмены. Также вносят пожертвования все желающие жители города Шемонаиха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как рассказал сам Ержан Дакиев, идея о возведении новой мечети в городе возникла ещё два года назад, когда он проезжал по Урджарскому району и увидел в небольших сёлах красивые новые мечети.

«Многие бизнесмены строят торговые дома, другие объекты предпринимательства. Но эти объекты не могут сохранить память о человеке, их могут продать кому-то другому. Я тогда подумал, что могу построить новую мечеть в нашем районе, сделать добрый поступок, оставить след после себя, на память моим потомкам и землякам», – рассказал Ержан Дакиев.

Ровно так же 30 лет назад поступил и дедушка предпринимателя. В 1991 году он обратился к местным властям и попросил выделить ему здание детского сада «Берёзка», который на тот момент не функционировал, чтобы сделать там первую в Шемонаихе мечеть. Тогда он сам стал имамом. А теперь воздвигать стены новой мечети взялся его внук.

Ержан Мейрамович рассказал, что планировалось начать строительство ещё в прошлом году, но из-за пандемии стройку перенесли. Тем не менее заранее была закуплена основная часть строительных материалов, подготовлен проект мечети, который впоследствии одобрили на Совете аксакалов, на безвозмездной основе из государственного фонда выделен земельный участок.

В марте этого года на месте будущей мечети была заложена капсула с сурами из Корана. А уже в апреле началось строительство.

Согласно проекту, мечеть будет в трёх уровнях – на цокольном этаже расположится катымхана, основной зал первого этажа будет предназначен для паломничества, а для женщин планируется обустроить место на балконе в правом крыле мечети. Сама мечеть рассчитана на пятьсот человек, а катымхана сможет вместить 300 человек одновременно. Стоит отметить, что там будут проводить только обрядовые мероприятия.

После завершения строительства мечети территория вокруг неё будет благоустроена – на аллее посадят различные плодовые деревья, а для посетителей оборудуют просторную парковку.

Примечательно, что в строительство уже вложили больше 20 млн тенге. Планируется, что для полной реализации проекта потребуется еще порядка 80–100 млн тенге.

В этом году в планах возвести стены, крышу, построить минарет, в следующем году – приступить к благоустройству территории.

При этом с ходом строительства каждый желающий может ознакомиться через аккаунт в Instagram, где меценат каждые десять дней выкладывает отчёты о поступающих средствах, их распределении, процессе работы.