Новую линию запустил столичный домостроительный комбинат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев посетил домостроительный комбинат GLB, являющийся одним из крупнейших инвестпроектов в строительной отрасли Казахстана, и принял участие в церемонии запуска новой производственной линии, которая позволит предприятию уже в этом году выйти на полную проектную мощность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИИР РК.

«В рамках модернизации производства и реализации поручений Президента по обеспечению строительства доступного для населения жилья на домостроительном комбинате запущена универсальная технологическая линия, которая позволит ежегодно выпускать продукцию для возведения 450 тысяч кв. метров жилья», - сообщает пресс-служба ведомства.

На новой линии изготавливаются полнотелые плиты перекрытий размером 7.2 х 3.6 м с предварительно напряжённой арматурой. С помощью таких конструкций в крупнопанельном домостроении можно создавать любые проекты со свободной планировкой. Автоматизированное современное оборудование дает комбинату возможность проектировать и выпускать почти неограниченное количество типов домов, под любой архитектурно-планировочный проект.

Поскольку элементы жилых зданий собираются в цехах комбината, рабочим на стройплощадках остаются только монтажные работы. Таким образом, используя продукцию ДСК, застройщики могут сразу в несколько раз сократить сроки строительства многоквартирных домов.

В ходе ознакомления с работой предприятия Каирбек Ускенбаев отметил, что увеличение производственной мощности завода позволит столице быстрее удовлетворить спрос на качественное доступное жилье.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что данный домостроительный комбинат также задействован в решении проблем долгостроев (Багыстан, Алтын шар), возведении социального жилья. Увеличение мощности завода позволит также увеличить темпы строительства социальных объектов, создать дополнительное количество постоянных рабочих мест.

Ранее у домостроительного комбината была задолженность перед кредиторами и работниками предприятия на сумму порядка 600 млн тенге. Благодаря поддержке государства данная сумма была погашена, возобновлена работа самого комбината.

Кроме того, в конце 2020 года также была запущена работа домостроительного комбината ModeX.

«По поручению Главы государства ведем системную работу по жилищным направлениям: увеличили объем строительства доступного льготного жилья, запустили специальную жилищную программу «Elorda Jastary», расширили категорию участников жилищных программ, увеличили сумму жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге и др.», - написал аким столицы.