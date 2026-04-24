    16:00, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Новую купюру выпустят в Казахстане в 2027 году

    Национальный банк Казахстана планирует полностью обновить купюрный ряд к 2027 году. Сейчас монетарный регулятор готовит к выпуску банкноту номиналом в 20 тысяч тенге нового образца, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Как сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, в стране продолжается поэтапное обновление банкнот, а купюры старой серии постепенно выводятся из обращения.

    В настоящее время в параллельном обращении находится банкнота номиналом 10 тысяч тенге старого и нового образца. Следующим этапом станет выпуск обновленной купюры номиналом 20 тысяч тенге.

    — Она у нас есть, мы дизайны показывали, но там есть процесс производства банкнот и процесс подготовки банков, всей этой банкоматной сети. Налично-денежное обращение – непростая вещь, поэтому 20-ка появится позднее (…) В следующем году у нас 20-ка выйдет и на этом купюрный ряд будет полностью обновлен, — пояснил Сулейменов на брифинге. 

    Он также добавил, что решений по обновлению монет на данный момент не принято.

    — По монетам ничего сказать не могу, пока никаких решений у нас не принималось. На тему налично-денежного обращения у нас планы всегда различные есть, но пока решения не принималось.

    Напомним, Национальный банк Казахстана продлил срок параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге старого и нового образца до июня 2027 года.

    Адия Абубакир
