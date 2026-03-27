Период параллельного обращения банкнот 10 000 тенге продлили до июня 2027 года

Решение принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана. Оно предусматривает возможность использования банкнот старого образца в расчетах в течение дополнительного года, а также их поэтапную замену на банкноты нового образца.

В Национальном банке напомнили, что в настоящее время продолжается поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». В рамках этого процесса применяется механизм параллельного обращения, который обеспечивает последовательную замену банкнот старого образца на новые.

После завершения периода параллельного обращения банки и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на новые в течение еще трех лет, а филиалы Национального банка — бессрочно.

В период параллельного обращения банкноты старого и нового образца являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Казахстана для всех видов платежей, переводов и зачисления на банковские счета.

О намерении продлить обращение старых купюр номиналом 10 тысяч тенге ранее сообщал глава регулятора Тимур Сулейменов.