телерадиокомплекс президента РК
    21:36, 26 Март 2026 | GMT +5

    Период параллельного обращения банкнот 10 000 тенге продлили до июня 2027 года

    Национальный банк Казахстана продлил срок параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге старого и нового образца до июня 2027 года, передает агентство Kazinform. 

    Решение принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана. Оно предусматривает возможность использования банкнот старого образца в расчетах в течение дополнительного года, а также их поэтапную замену на банкноты нового образца.

    В Национальном банке напомнили, что в настоящее время продолжается поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». В рамках этого процесса применяется механизм параллельного обращения, который обеспечивает последовательную замену банкнот старого образца на новые.

    После завершения периода параллельного обращения банки и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на новые в течение еще трех лет, а филиалы Национального банка — бессрочно.

    В период параллельного обращения банкноты старого и нового образца являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Казахстана для всех видов платежей, переводов и зачисления на банковские счета.

    О намерении продлить обращение старых купюр номиналом 10 тысяч тенге ранее сообщал глава регулятора Тимур Сулейменов.

    Дамира Кеңесбай
