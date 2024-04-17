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    22:44, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Новую котельную построят в одном из поселков Карагандинской области

    строительство
    Фото: pixabay.com

    В Осакаровском районе в этом году начнется строительство блочно-модульной котельной в поселке Молодежном и пяти медучреждений в селах Сарыозек, Ошаганды, Акпан, Жулдыз и Шункыркол. По спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» отремонтируют внутренние дороги сел Батпак и Озерное, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Также в районе завершится строительство водопроводных сетей в селах Николаевка, Сенокосное, Садовое, Трудовое. Продолжится строительство седьмой очереди водовода в Осакаровке.

    О социально-экономическом развитии района на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Руслан Нурмуханбетов.

    - Обеспечение населения питьевой водой – одно из приоритетных направлений в районе. Так, по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» строительство водопроводных сетей начнется и в селе Караколь. Конкурсные процедуры начаты. Еще одна важная задача – построить блочно-модульную котельную в Молодежном и сделать ремонт тепловых сетей с утеплением на трех улицах. В котельной посёлка Осакаровка установим два дополнительных котла, – сказал Руслан Нурмуханбетов.

    Строительство жилья – еще одна важная задача. В Осакаровке в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре 18-квартирных арендных дома.

    - Наряду с этими планами по «Ауыл – Ел бесігі» мы намерены отремонтировать внутрипоселковые дороги в селах Батпак и Озерное и построить водопроводы в пяти населенных пунктах. Кроме того, начнется газоснабжение самой Осакаровки. Проект у нас есть, ждем финансирования, – отметил аким.

    Теги:
    Дороги Село Регионы Вода Карагандинская область Строительство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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