Новую котельную построят в одном из поселков Карагандинской области

В Осакаровском районе в этом году начнется строительство блочно-модульной котельной в поселке Молодежном и пяти медучреждений в селах Сарыозек, Ошаганды, Акпан, Жулдыз и Шункыркол. По спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» отремонтируют внутренние дороги сел Батпак и Озерное, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также в районе завершится строительство водопроводных сетей в селах Николаевка, Сенокосное, Садовое, Трудовое. Продолжится строительство седьмой очереди водовода в Осакаровке.

О социально-экономическом развитии района на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Руслан Нурмуханбетов.

- Обеспечение населения питьевой водой – одно из приоритетных направлений в районе. Так, по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» строительство водопроводных сетей начнется и в селе Караколь. Конкурсные процедуры начаты. Еще одна важная задача – построить блочно-модульную котельную в Молодежном и сделать ремонт тепловых сетей с утеплением на трех улицах. В котельной посёлка Осакаровка установим два дополнительных котла, – сказал Руслан Нурмуханбетов.

Строительство жилья – еще одна важная задача. В Осакаровке в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре 18-квартирных арендных дома.