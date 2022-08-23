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    20:09, 22 Август 2022 | GMT +6

    Новую Концепцию молодежной политики разработают в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан. В ходе заседания Государственный советник Ерлан Карин отметил, что на площадке Совета будет разработан один из важнейших документов – новая Концепция молодежной политики. Концепция станет базовым, стержневым документом в сфере молодежной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    При разработке Концепции будут использованы аналитические данные ежегодного национального доклада «Молодежь», независимые социологические исследования, предложения и рекомендации, сформированные в ходе экспертных и общественных дискуссий.

    Кроме того, на площадке Совета по молодежной политике обсуждены вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков среди молодежи.

    Глава государства в своем прошлогоднем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отметил, что «страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических».

    В дискуссии вместе с членами Совета приняли участие министр внутренних дел Марат Ахметжанов, министр здравоохранения Ажар Гиният, режиссер и продюсер документального фильма «Соль» Ринат Балгабаев, которые рассказали о работе, направленной на противодействие распространению синтетических наркотиков, а также о вопросах профилактики и лечения наркомании.

    В заседании Совета также приняли активное участие представители отраслевых НПО и эксперты, которые озвучили ряд предложений по профилактике наркозависимости.

    По итогам заседания Совета были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.


    Фото: akorda.kz



    Теги:
    Общество Ерлан Карин Молодежь Госсоветник РК
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