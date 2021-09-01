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НОВУЮ КОНЦЕЦПИЮ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
1 Сентября 2021 11:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую концепцию миграционной политики поручил Президент РК, выступая в Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ».
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