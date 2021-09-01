НОВУЮ КОНЦЕЦПИЮ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую концепцию миграционной политики поручил Президент РК, выступая в Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ».



