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Новую комплексную программу по молодежной политике поручил разработать Президент РК

10 Декабря 2019 13:17
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Новую комплексную программу по молодежной политике поручил разработать Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новую комплексную программу по молодежной политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Госорганы должны уделить большое внимание ряду задач, направленных на поддержку молодежи. Я считаю, что в первую очередь нужна новая комплексная программа по молодежной политике. В ней должны быть всесторонне учтены современные глобальные тенденции и потребности молодежи. Общая концепция по молодежной политике была разработана 20 лет назад. В настоящее время в этой сфере очень много программ различного направления. Поэтому нужен комплексный подход к молодежной политике», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

По словам Главы государства, через новую программу необходимо предоставить молодым людям механизмы качественного образования, трудоустройства, обеспечения доступным жильем.

«Необходимо создать условия для повышения профессиональной квалификации молодежи. В документе должны быть отражены эффективные и открытые социальные возможности для молодого поколения. Во всех населенных пунктах объекты спорта и культуры должны быть доступными для молодежи, правительству необходимо в следующем году подготовить эту программу и на ее основе разработать законопроект в 2021 году», - отметил Президент.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, НПО, Молодежь, Год молодежи,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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