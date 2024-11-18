Новую казарму для курсантов построили в СКО

— Все это направлено на повышение боеготовности и морального духа гвардейцев. Открытие новой казармы — это ещё один шаг в развитии инфраструктуры силовых структур, обеспечивающих безопасность страны и её граждан, — отметил глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Современное здание казармы оснащено всем необходимым для комфортного размещения личного состава. Просторные спальни, тренажёрные залы и комнаты отдыха соответствуют самым высоким стандартам.

Фото: акимат СКО

В церемонии открытия также приняли участие заместитель МВД — Главнокомандующий Национальной гвардией РК Ансаган Балтабеков и командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии МВД РК Сакентай Шекарбеков.

Ранее министр внутренних дел Казахстана утвердил своим приказом правила посещения членами семей курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом.