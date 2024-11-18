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    17:00, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Новую казарму для курсантов построили в СКО

    В Петропавловске открылась новая казарма академии Национальной гвардии, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Северо-Казахстанской области.

    Новую казарму для курсантов построили в СКО
    Фото: акимат СКО

    — Все это направлено на повышение боеготовности и морального духа гвардейцев. Открытие новой казармы — это ещё один шаг в развитии инфраструктуры силовых структур, обеспечивающих безопасность страны и её граждан, — отметил глава региона Гауез Нурмухамбетов.

    Современное здание казармы оснащено всем необходимым для комфортного размещения личного состава. Просторные спальни, тренажёрные залы и комнаты отдыха соответствуют самым высоким стандартам.

    Новую казарму для курсантов построили в СКО
    Фото: акимат СКО

    В церемонии открытия также приняли участие заместитель МВД — Главнокомандующий Национальной гвардией РК Ансаган Балтабеков и командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии МВД РК Сакентай Шекарбеков.

    Ранее министр внутренних дел Казахстана утвердил своим приказом правила посещения членами семей курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом.

     

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Военные Казахстан СКО Силовые структуры Нацгвардия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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